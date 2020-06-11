رئيس هيئة الاستثمار ينعي محسن عادل : كان خلوقا ومحبا لعمله

نعى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محسن عادل ، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة، لذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأربعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا . وقال "عبد الوهاب":"رحم الله الاخ العزيز محسن عادل،…

نعى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محسن عادل ، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة، لذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأربعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .



وقال “عبد الوهاب”:”رحم الله الاخ العزيز محسن عادل، شرفت بالعمل معه اثناء توليه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة..كان انسان خلوق وخبرة اقتصادية كبيرة ومحب لعمله..وبذل الكثير من العطاء والجهد لخدمة الهيئة العامة للاستثمار”.