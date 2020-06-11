استثمار

رئيس هيئة الاستثمار ينعي محسن عادل : كان خلوقا ومحبا لعمله

نعى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محسن عادل ، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة، لذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأربعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا . وقال "عبد الوهاب":"رحم الله الاخ العزيز محسن عادل،…

أحمد عاشور 5:21 م, الخميس, 11 يونيو 20 5:21 م, الخميس, 11 يونيو 20

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نعى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محسن عادل ، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة، لذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأربعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .


وقال “عبد الوهاب”:”رحم الله الاخ العزيز محسن عادل، شرفت بالعمل معه اثناء توليه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة..كان انسان خلوق وخبرة اقتصادية كبيرة ومحب لعمله..وبذل الكثير من العطاء والجهد لخدمة الهيئة العامة للاستثمار”.


وأضاف “عبد الوهاب”:”أدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم اسرته الصبر والسلوان”.

سحر نصر تنعي محسن عادل : كان من الكوادر النابغة
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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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