رئيس هيئة الاستثمار يعرض نتائج زياراته في الصعيد على رئيس الوزراء

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع مستثمري الصعيد في الهيئة كل شهر، للمتابعة الدائمة لموقف الفرص المتاحة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، لاستعراض نتائج جولة رئيس الهيئة الأخيرة بعدد من محافظات الصعيد ، والتي شملت محافظات قنا، وسوهاج، والأقصر، وأسيوط.



وقال رئيس الوزراء إن الدولة تولي اهتماما خاصا بالصعيد، وتدعم عجلة الاستثمار هناك بهدف توفير مزيد من المشروعات التنموية في محافظاته، وفرص العمل لأبنائه.

وتابع أن تواجد المسئولين على الأرض هناك يدفع للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في محافظات الصعيد وحسن استغلالها.

وأكد أن تشجيع الاستثمار يفتح فرصاً واعدة للاستفادة من مقومات كل محافظة وفرص لتشغيل أبنائها وتحسين جودة الحياة.

عبدالوهاب : الاتفاق على عقد اجتماع مع مستثمري الصعيد في هيئة الاستثمار شهريا

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع مستثمري الصعيد في الهيئة كل شهر، للمتابعة الدائمة لموقف الفرص المتاحة، والمشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها.



وعرض المستشار محمد عبد الوهاب نتائج زيارته إلى محافظات الصعيد الأربع، والتي بدأت بالمنطقة الحرة بقفط بمحافظة قنا.

وقال إنه قام بتفقد عدد من المشروعات والكيانات القائمة هناك، ومنها مصنع (ERE) جروب للطاقة المتجددة، ومصنع الألمانية- اللبنانية للدهانات والبويات، ووجه بضرورة تقديم كل سبل الدعم اللازم والإسراع بالإجراءات تمهيدا لبدء تنفيذ التوسعات الجديدة للمصنع التي تتراوح بين 120- 150 مليون جنيه.



وأضاف أنه قام في زيارته قفط ببحث أوضاع العاملين والقائمين عليها، واستمع لاحتياجاتهم ومقترحاتهم بما يمكنهم للاضطلاع بمهامهم على النحو الذي يساهم في تعزيز دور المنطقة الحرة في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، ووجه بدعم المرافق واستكمال البنية التحتية للمنطقة الحرة تمهيدًا لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة واستيعاب التوسعات.



وأشار “عبدالوهاب” لعقده اجتماع مع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لبحث تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وتم الاتفاق على وضع خطة للترويج لتلك الفرص علي الخريطة الاستثمارية.

وعقد اجتماع مع عدد من المستثمرين في ديوان عام المحافظة، للوقوف على طبيعة التحديات التي تواجه مشروعاتهم، وتفقد مركز خدمات المستثمرين بقنا للوقوف على مدي جاهزيته واستعداده للقيام بالمهام والخدمات المنوطة به.

نتائج زيارة رئيس هيئة الاستثمار محافظة الأقصر



وانتقل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى نتائج زيارته إلى محافظة الأقصر في الصعيد .

وقال إنه التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وتم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، والمخططات الاستثمارية لها، وإمكانية استغلال الفرص لجذب مزيد من الاستثمارات، وإمكانية الترويج لها عبر الخريطة الاسستثمارية، فضلأً عن سبل حل مشكلات المستثمرين التي تعوق التوسع بمشروعاتهم. .



وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه التقى في زيارته عددا من المستثمرين ، وأن هذه الزيارة تستهدف الوقوف على حالة الاستثمار بالمحافظة، وبحث تقديم الدعم اللازم إلى مستثمري الصعيد، وتقديم كل سبل الدعم اللازم سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو يتعلق بتخصيص الأراضي للتوسع على نحو يدفع عجلة الاستثمارات والعود بنتائج مثمرة.

ونوه إلى أن زيارته للأقصر تضمنت جولة تفقدية في المجمع الصناعي بمنطقة البغدادي تمهيداً لعرض الفرص والمساحات المتاحة فيه على الخريطة الاستثمارية بهدف التيسير على المستثمرين.

زيارة الرئيس التنفيذي للهيئةالعامة للاستثمار سوهاج

وعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أيضاً نتائج زيارته إلى محافظة سوهاج.

وقال إنه التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج؛ لبحث آليات التنسيق والتعاون المشترك للإسراع بإجراءات التيسير علي مستثمري المحافظة لتدشين مشروعاتهم الاستثمارية.

وعقد اجتماعا مع عدد من المستثمرين لتقديم كل سبل الدعم اللازم للمستثمرين في المحافظة ولخططهم التوسعية، وتفقد مركز خدمات المستثمرين للاطلاع على مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة إلى المستثمرين.

وقال عبدالوهاب إنه في ختام زيارته، تفقد عددا من المشروعات الاستثمارية في المحافظة بحي الكوثر، منها مصنع الكرتون ومصنع درينكو كولا ومصنع البلاستيك وقرية الأنوال، ووجه بتقديم كل سبل الدعم اللازم لها للحفاظ علي استمرار أنشطة تلك الكيانات والاستجابة لخطط توسعاتها المستقبلية.

زيارة الرئيس التنفيذي للهيئةالعامة للاستثمار أسيوط



واختتم المستشار محمد عبد الوهاب عرضه على رئيس الوزراء بما تم خلال جولته في محافظة أسيوط.

وقال إنه التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وبحث معه جهود الإسراع بإجراءات التيسير علي مستثمري المحافظة لبدء مشروعاتهم وخططهم الاستثمارية ، وبحث سبل مواجهة أي تحديات قد تعترض مشروعاتهم القائمة في المحافظة.

وتابع رئيس هيئة الاستثمار أنه عقد اجتماعاً أيضا مع عدد من المستثمرين، وأكد أن جولاته الأخيرة بمحافظات الصعيد ومن بينها أسيوط، هدفها تقديم كافة سبل الدعم اللازم للمستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن خطة الهيئة خلال هذه المرحلة تتضمن حل كل التحديات التي تواجه المستثمرين بكل أنحاء مصر، وفي القلب منها محافظات الصعيد .

وأكد أنه سيتم البناء على هذه الزيارة للخروج بتوصيات جادة ومثمرة حتى يتم النهوض بالاستثمار بالمحافظة وفي الصعيد ككل.



وقال “عبدالوهاب” إنه تم بالفعل اتخاذ قرارات بشأن بعض الموضوعات وحلها، وسوف يتم وضع جدول زمني لمواجهة أي تحديات أخري بالتنسيق بين الهيئة والمحافظة، وكل الجهات المعنية بالاستثمار، وتقديم توصيات لزيادة الاستثمارات في الصعيد .