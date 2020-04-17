رئيس هيئة الاستثمار يتفقد مصانع المنطقة الحرة بالإسكندرية

قال إن التوفيق بين استمرار الإنتاجية والوقاية من الإصابة بـ "كورونا" مفتاح عبور هذه المرحلة

قالت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة إن المستشار محمد عبد الوهاب رئيسها التنفيذي تفقد أمس الخميس مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية وعدد من الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة الحرة بالعامرية.

وأضاف بيان هيئة الاستثمار أن ذلك في إطار متابعة حالة العمل والإنتاج بهذه الكيانات وما تم اتخاذه بها من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بها.

إمداد الجمهور بأدوات وقائية في مركز الخدمات

وأكد رئيس هيئة الاستثمار على للعاملين بمركز الخدمات إعادة استئناف المركز لنشاطه بتقديم خدماته للجمهور بدءًا من اليوم، كما وجه المسئولين عن المركز بإمداد القائمين علي تقديم الخدمات للجمهور بكل ما يلزم من أدوات ومعدات لضمان وقايتهم من الإصابة بفيروس “كورونا”.

كما أكد ضرورة اتباع سياسة التناوب بين العاملين فيما بينهم بحيث يتم تقديم الخدمات للجمهور دون أي تأثر مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمركز بتقليل التجمعات.

زيارة شركتي “فارما بلاست” و”اليكس اباريلز”

في سياق متصل، قام “عبد الوهاب” بجولة تفقدية لعدد من الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة الحرة شملت شركتي “فارما بلاست”، و”اليكس اباريلز”، حيث تابع حالة سير العمل والإنتاج بهما، وما تم اتخاذه بالفعل من إجراءات لوقاية العاملين بهما من الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

كما وجه الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة الحرة بتحقيق التوازن قدر الإمكان بالحفاظ على استمرار الإنتاجية والخدمات المقدمة لكن في ضوء اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس “كورونا” تجنبًا لتعريض صحة وسلامة العاملين بها لخطر الإصابة بالفيروس، موضحا أن مفتاح عبور هذه المرحلة سيكون بالتوفيق بين طرفي المعادلة قدر المستطاع.

الزيارة الثانية في يومين

جدير بالذكر أن هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لمراكز خدمات المستثمرين والشركات والمصانع العاملة بالمناطق الحرة في غضون يومين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، للمسئولين بمتابعة ما يتم اتخاذه كل في جهته من اجراءات للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد والحد من سرعة ووتيرة انتشاره.