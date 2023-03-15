رئيس هيئة الاستثمار: نعتزم إطلاق تطبيق رقمي لتأسيس الشركات خلال يوليو المقبل‎‎

كشف حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تدرس حاليا الإعلان عن مجموعة من التسهيلات والفرص التي من المخطط أن تسعى من خلالها لاستقطاب فرص استثمارية للسوق المحلية.

وأوضح هيبة، أن الهيئة تسير بالتوازي مع رؤية الدولة المصرية الرامية لتشجيع الصادرات، مشيرا إلى أنها تسعى لتفعيل خدمة الشباك الواحد خلال الفترة المقبلة، بهدف التيسير على المستثمرين.

وأضاف أن الهيئة ستسعى لتطبيق مفهوم التحول الرقمي من خلال السعي لتأسيس الشركات، موضحا أنها تسعى لتفعيل تلك الخطوات عبر إتاحة تطبيق لتأسيس الشركات.

وأشار إلى أن الهيئة تجري حاليا تجارب الاختبار لتطبيق تأسيس الشركات بهدف ضمان أمان وسرية بيانات العملاء، متوقعا أن يتم تفعيله رسميا خلال يوليو المقبل.

ولفت إلى أن مصر تعد سوقا استراتيجية واعدة لجذب الاستثمارات، منوها بأن مصر أصبحت ثاني دولة في المنطقة بعد جنوب أفريقيا في قيمه الاستثمارات الأجنبية المباشرة.