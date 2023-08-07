رئيس هيئة الاستثمار: نجحنا فى إنهاء 75% من مشاكل المستثمرين بالنصف الأول من 2023

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، عن إنهاء وحل 75% من مشكلات المستثمرين بالنصف الأول من 2023، وذلك عبر وحدة حل مشاكل المستثمرين فى مجلس الوزراء.

وأضاف هيبة، خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين اليوم، حول آخر تطورات عمل الهيئة فى الفترة الأخيرة، أن القطاع الخاص له تواجد قوي في الاقتصاد الوطني ودور مهم.

وتابع أن وحدة حل مشاكل المستثمرين في مجلس الوزراء، تلقت 1949 شكوى بنهاية يونيو الماضي وتم الانتهاء من فحص 1421 شكوي وإفادة المستثمر بالنتيجة، مؤكدا أن أغلب تلك المشكلات انتهت لصالح المستثمر.

وأضاف ، أنه تم وضع استراتيجية وفقا لرؤية مصر 2030, للتعامل مع الوضع الاقتصادي والمتغيرات العالمية التي نشهدها.

وتابع هيبة، نعمل على عملية التنمية المستدامة والاستثمار المستدام من خلال وضع أهداف وخطط لتحقيق ذلك.

واشار إلى أنه، تم العمل مع بعض التحديات الخاصة بالقطاع الخاص مثل القطاع العقاري وقطاع الصناعة، وتم العمل عليها، ومن خلال منتدى الاعمال والهدف منه وضع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ووضع حلول لهذه التحديات والعمل على حلها مع بعض.

ولفت، إلى أنه تم تناول بعض التحديات الخاصة بالمنظومة الضريبية، وتم اتخاذ قرارات الفترة الماضية ساهمت في حل التحديات والمشاكل التي تواجه القطاعات.