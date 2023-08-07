رئيس هيئة الاستثمار: منح الرخصة الذهبية لشركة عربية القابضة لتنفيذ مشروع صن كابيتال

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منح شركة عربية القابضة للتطوير العقاري الرخصة الذهبية والموافقات الخاصة بالشق الفندقي في مشروع صن كابيتال بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة.

وأضاف هيبة، خلال لقائه مع مجموعة من الصحفيين بمقر هيئة الاستثمار اليوم، أن هناك محادثات مع العديد من الشركات الأجنبية العاملة في نشاط التطوير العقاري لبدء الاستثمار في مصر.

وتابع أن الهيئة تركز علي توفير جميع الحوافز لدفع القطاع العقاري والتطوير العقاري للتنمية، والتواصل بشكل مستمر مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وأغلب المستثمرين العقاريين، والمهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.

عصام عميرة