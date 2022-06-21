رئيس هيئة الاستثمار : مصر وضعت استراتيجية جديدة لتمكين القطاع الخاص وتيسير جميع الإجراءات

قال محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن مصر تستهدف وضع استراتيجية جديدة تعتمد على تمكين القطاع الخاص وتيسير جميع الإجراءات للتشغيل ومنح التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية، بهدف نمو معدلات مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة.

وأضاف خلال كلمته اليوم، في حفل توقيع 14 اتفاقية للاستثمارات للقطاع الخاص بين السعودية ومصر ، أن الظروف العالمية والأزمات الاقتصادية تتطلب أهمية وضع استراتيجية جديدة لتمكين القطاع الخاص.

وذكر أن مصر قامت بعدة جهود لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، ومنها منح التراخيص خلال 20 يوما، وإطلاق الرخصة الذهبية للتشغيل بقرار من رئيس الوزراء ولا تحتاج إلى أي أوراق أخرى، إضافة لإطلاق خريطة مصر الاستثمارية.