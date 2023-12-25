رئيس هيئة الاستثمار: مستمرون فى تقديم حوافز لمصنعى الإلكترونيات لتعميق الإنتاج المحلى

أكد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إنها مستمرة فى تقديم حوافز للمصنعين فى قطاع الإلكترونيات تماشيًا مع خطة الدولة نحو تعميق الإنتاج المحلي، ودعم المنتج المصري.

وقال هيبة -فى تصريح مقتضب لـ«المال»- إن هذه الحوافز والتسهيلات تأتى ضمن خطة الدولة لاستقطاب شركات محلية وعالمية للسوق المصرية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته شركة إنطلاق للابتكار والإبداع، أمس الأحد، لإطلاق أول تقرير نصف سنوى لها عن حالة قطاع ريادة الأعمال فى مصر.

على صعيد آخر، لفت إلى أن هيئة الاستثمار أطلقت مؤخرًا وحدة خاصة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف اختصار الإجراءات وتنمية الشركات الناشئة والمطورين على حد تعبيره.

وأضاف أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على اختصار الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات الناشئة وتسريع وتيرة الضوابط القانونية، ما يسهم فى عمليات إطلاقها.

فى سياق متصل، أكد محمد إيهاب، مدير عام شركة إنطلاق للابتكار والإبداع، أن الشركات المصرية الناشئة لها طبيعة خاصة وقدرة على التأقلم مع الأزمات الاقتصادية المتعددة، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة نموًا فى حجم الاستثمارات المخصصة لها بنسبة تصل إلى %30.

وأضاف «إيهاب» أنه تمت إتاحة بيانات تفصيلية حول الشركات الناشئة وعرضها أمام المستثمرين، ما يسهم فى عرض الفرص واستقطاب صناديق الاستثمار.

وأشار إلى أن «إنطلاق» استطلعت آراء مسئولى أكثر من 70 شركة ناشئة فى مصر من أجل إعداد تقريرها عن بيئة ريادة الأعمال فى مصر، تضمنت كيانات صغيرة وكبيرة من مراحل مختلفة، تنتمى إلى 10 قطاعات متنوعة للحصول على رؤى شاملة.