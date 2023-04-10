رئيس هيئة الاستثمار: سنحل 80% من مشاكل المستثمرين قبل 30 يونيه المقبل

أكد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار ، إنه سيتم حل 80% من مشاكل المستثمرين قبل 30 يونيه المقبل.

جاء ذلك حفل إفطار نظمته جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بأحد فنادق القاهرة، بحضور محمد هنو ، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ووسيم محى الدين رئيس لجنة السياحة والآثار بالجمعية .

كما حضر الإفطار الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، و عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، باسل رحمي، رئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من مسؤولي الدولة ، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن الجمعية تواصل توسعاتها في جميع محافظات الجمهورية لخدمة رواد الأعمال، حيث بلغ عدد القروض المصغرة التي قدمتها 711 ألف قرض ، بقيمة 7 مليار جنيه ، فيما تبلغ المحفظة النشطة للجمعية 4 مليار جنيه، ويبلغ عدد فروع المشروع التي تقدمه 110 في 22 محافظة.



و أضاف هنو ، أن الجمعية لها باع كبير كذلك في مجال التدريب،حيث قامت الجمعية من خلال مركز التدريب الفنى التابع لها بتدريب ١١ ألف متدرب في الصناعات المختلفة ، بالاضافة الى انشطة الجمعية الداعمة للصناعة والهادفة إلى تشجيع الاستثمار.



بدوره، قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، في كلمته، إن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، وتبذل جهودا مضنية وتتحرك بشكل فعال وقوي على الأرض لتخطي هذه التحديات، ومحاولات جادة لوضع الاقتصاد الوطني على الطريق الصحيح.



و أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ، أن هدف الهيئة الرئيسي الآن هو حل مشاكل المستثمرين، والتعامل معها بشكل سريع أسرع مما تقره اللوائح والقوانين، مشيرا إلى أن هدفه هو حصول المستثمر على حقه بشكل أني، مشيداً بدعم مجلس الوزراء في هذا الصدد.



وأعلن هيبة ، عن حل مشاكل 80 % من المستثمرين قبل 30 يونيه المقبل.



وأشاد هيبة ، بعمل العديد من الوزارات، في مقدمتها وزارة المالية، مشيراً إلى أن وزارة المالية تقوم بثورة داخلية وسنشهد العديد من الإنجازات والنتائج الفترة القادمة، لافتاً إلى أن مصلحة الضرائب ، والجمارك تقوم بالكثير من الجهود والتغيير ، وسنشهد تغييرا كبيراً في منظوماتهم قريباً.



وأشار، إلى إطلاق الهيئة العامة للاستثمار ، المنصة الرقمية لتأسيس الشركات أول يوليو المقبل، وبمقتضاها يتمكن المستثمر من تأسيس شركته إلكترونيا في دقائق.



وتابع ، أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير لموقع خريطة الاستثمارية في مصر ، وهي الخريطة التي أنشأتها مصر في 2017 بهدف وضع كل الخطط والمشروعات والأماكن الاستثمارية في مصر بها ، وسيتم دعوة القطاع الخاص لوضع الفرص الاستثمارية على هذه الخريطة ، لدعوة المستثمرين. لرؤية فرصهم الاستثمارية.



من جانبه ، أكد الشحات غتوري ، رئيس مصلحة الجمارك، أن مصلحة الجمارك تتعامل مع المستثمرين بشكل إيجابي ، وتقدم لهم كافة أوجه الدعم، وحريصة أن تكون بيئة الأعمال بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب ، ومحفزة للمستثمرين المصريين.



وفي سياق متصل، قال معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة ، بمجلس النواب، إن لجنة الصناعة حريصة على دعم الصناعة، وهناك اتجاه لمناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد ، والذي سيقوم على توحيد جهات إصدار التراخيص والسياسات المتعلقة بالصناعة قريبا ، مشيراً إلى أنه سيدعو رجال الأعمال ، وجمعيات رجال الأعمال ، واتحاد الصناعات للمشاركة في الحوار المجتمعي حول القانون.



جدير بالذكر، حضور حفل إفطار جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، كل من السفير محمد البدرى، مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية، و السفير اشرف منير، نائب وزير الخارجية لشئون دول امريكا اللاتينية، و السفير أحمد بكر، مساعد نائب وزير الخارجية لشئون دول أفريقيا الوسطى، و السفير الدكتور اكسل وابنهورس سفير أستراليا، و السفير دومينيك جوه، سفير دولة سنغافوره، و السفير ايفان جوكل، سفير دولة التشيك،والسفيرة اليسا جويسو، سفيرة دوله بوركينا فاسو و ممثلي سفارات الولايات المتحدة الأمريكية، و كوريا، و اليابان،و السويد،والهند ،و رومانيا،وكوت ديفوار، وسلوفاكيا،وبيلاروسيا، وممثلى بعض الجهات المانحة في مقدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID، والوكالة الألمانية للتنميةGIZ، والاتحاد الاوروبى EU، والأمم المتحدة UN