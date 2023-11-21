رئيس هيئة الاستثمار: سعر الصرف تحد وليس عائقا وهناك تدفق دولاري في السياحة

أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن سعر الصرف تحد وليس عائقا، مشيرا إلى أن هناك تدفقا دولاريا في السياحة .

جاء ذلك في مداخلة تليفونية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال هيبة: “سعر الصرف أحد التحديات ولكن ليس عائقاً وبالفعل دخل مستثمرين تدفقات دولاية مؤخراً من الصين واليابان في عدد من الاستثمارات”.



وأضاف: “في الاستثمار المباشر أستطيع توقع تسعير معين للعملة وأدخلها في حساباتي وأضع التقدير في حساباتي وماهو المتوقع أن يصل سعر العملة إليه وينعكس ذلك على الاصل المستثمر فيه”.



وتابع: “بنبص للقصة من جانب الاقتصاد الكلي وأن الاستثمار الاجنبي المباشر أحد حلول الازمة التعلقة بشح السيولة الدولارية وهو ضخ الاستثمار الاجنبي المباشر”.

وأكد أن “المستثمر يعلم أنه جزء من الحل ونقدم حلولاً للمستثمرين مختلفة”، مستطردا: “مثلاً لو الاستثمار جاي في نشاط تصديري ممكن يبقى في المنطقة الحرة بكل ما يترتب عليها من مزايا وهكذا”.



ولفت إلى أنه رغم التحديات فإن صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بلغت في نهاية العام المالي 2022-بلغت 8.9 مليار دولار وفي نفس الفترة المماثلة نهاية يونيو 2023 بلغت 10 مليار دولار غير شاملة للنفط أو الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين من اذون خزانه وسندات بما يؤكد ويعزز على جاذيبية مناخ الاستثمار المصري.



وأضاف: “هناك تدفقات نقدية تزيد، وهناك تدفق دولاري في السياحة”.