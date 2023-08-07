رئيس هيئة الاستثمار: رفضنا طلبات من جهات حكومية لزيادة الرسوم للتيسير على المستثمرين

أكد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، أن الهيئة رفضت مؤخرا طلبات لبعض الجهات الحكومية لزيادة الرسوم علي المستثمرين بهدف التيسير عليهم واستغلال قرارا المجلس الأعلى للاستثمار بعدم فرض أي رسوم دون موافقة الهيئة للتيسير علي المستثمرين ورجال الأعمال.

وقال هيبة خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين اليوم، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن القرار يشمل عدم فرض أي أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها.

وأضاف أن الهيئة ساعدت بعض الجهات الرسمية في تقنين بعض الرسوم المقررة سابقا، وذلك بعد الرجوع للمستثمرين للتأكد من عدم فرض أي أعباء عليهم.

وكانت قد بدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في التطبيق الفعلي لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أهمها حظر إصدار أي جهة قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى المجلس الأعلي للاستثمار.