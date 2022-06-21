رئيس هيئة الاستثمار: حوافز وإجراءات لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

قال المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، “إننا نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية، وذلك عبر إطلاق العديد من الحوافز الاستثمارية مثل تيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم بالإضافة إلى وضع خطط زمنية لتنفيذ المشروعات”.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم الثلاثاء، على هامش توقيع 14 اتفاقية استثمارية مشتركة بين مصر والسعودية بقيمة 7ر7 مليار دولار بحضور محمد شاكر وزير الكهرباء وهالة السعيد وزيرة التخطيط وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام وعدد من رجال الأعمال البارزين من كلا البلدين.

وشملت الاتفاقيات، مجالات الطاقة والبترول والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.