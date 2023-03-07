رئيس هيئة الاستثمار: الحكومة لا تنافس القطاع الخاص والتغيير سيحدث ولكن ليس في يوم وليلة

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن الحكومة لا تنافس القطاع الخاص والتغيير سيحدث ولكن ليس في يوم وليلة.

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أنه قادم من مقعد المستثمرين في القطاع الخاص والآن هو في مقعد الحكومة مؤكداً أن رؤيته تغيرت وأصبح يستطيع رصد المشاكل ومنبعها والحلول التي كان يطرحها أثناء وجوده في القطاع الخاص مع المستثمرين.



وأكد أن القطاع الحكومي المصري قطاع عريق وقديم وجذوره ممتد وأي تغيير فيه لا يكون بالسهولة التي نتخيلها لكن هل يمكن أن يحدث ؟ نعم حدث وما جعلني أن أقبل الانتقال من مقعد القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي عندما لمست إرادة التغيير وهو توجه الدولة وشهدت على ذلك في لقاءات مع المسولين ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



ولفت إلى أنه كان قراراً صعباً قائلاً : “مكنش سهل أخد قرار زي ده لكن جلسات الحكومة عندما كنت في القطاع الخاص لمست جدية ودعم كبير جداً ورغبة في التغيير السريع وماينفعش نشوف هذا الدعم وأن يكون هناك إحتياج لي في موقع معين وأرفض المنصب”.



وحول أهم ثلاث ملفات يرغب في تغييرها قال : “أول شيء تغيير الرأي العام حول المستثمر حيث أن الثقافة الشعبية يعتقد أن المستثمر كما يرى في الدراما وكذا نظرة الحكومة للمستثمر وثاني الأمور أنه لفترات طويلة كان الفكر الحكومي معتاد على أن الحكومة هي التي تقوم بكل شيء وعندما بدأ دور القطاع الخاص بدأت معارك سياسية حول دور القطاع الخاص منذ عام 2011”.



وأوضح أن القادم لابد أن يكون الأداء الحكومي جزء من المنظومة العالمية ولايجب أن نسير على نفس ريتم السبعنيات في العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة”.

وأضاف أن “القطاع الخاص وصل لحصة 35% من الاقتصاد المصري حتى تراجع دوره في عام 2011 بسبب الأحداث ومن دخلت الحكومة لاستكمال التنمية بالأجهزة وده اكتشتفته لما دخلت وأن الموضوع مش زي ماهو متصور لدى المواطن وأن الحكومة لا تنافس القطاع الخاص وأنما اضطرت للدخول في وقت دقيق”.



وأبان أن وثيقة ملكية الدولة هي وثيقة وتعهد بمستندات جرى التوقيع عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي جدية غير مسبوقة حيث أن رؤة الدولة المستقبلية تسير في محورين رؤية مصر استراتجية 2030 ووثيقة ملكية الدولة.