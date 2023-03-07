رئيس هيئة الاستثمار: استثمارات خليجية تدرس إقامة فنادق في البحر الأحمر والساحل الشمالي

كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن هناك استثمارات خليجية تدرس إقامة فنادق في البحر الأحمر والساحل الشمالي .

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن أهداف الجولة الترويجية التي بدأت مؤخراً هي بمثابة تأكيد أن الحكومة ترغب في التغيير في بيئة العمل ومن ثم إطلاع الآخرين على أن مصر بدأت بالفعل في تحسين بيئة العمل، مشيراً إلى أن المجهود المبذول في هذا الصدد عمره شهور وليس سنوات.



وأكد أن الحملات الترويجية تهدف لإطلاع الدول على الميزات التنافسية في الاقتصاد المصري.

وقال: “طالما المستثمر اقتنع أن هناك تحسينا في بيئة العمل بيجي وده بياخد وقت مش في يوم وليلة في الاستثمار أجنبي المباشر مقارنة بمستثمر البورصة حيث تجرى دراسات خاصة بهم يعقبها الدخول فيه دول فاهمة التغييرات في مصر زي دول الخليج وأخرى لسه بمثابة أسواق جديدة لا تعرف الكثير عنا”.



وأشار إلى أن هناك زيارات لدول مثل المجر وشرق أوروبا لفتح أسواق جديدة ومن ثم الترويج هو للتجارة والاستثمار المباشر ولتبادل المعرفة والخدمات التي تخدم الطرفين قائلاً : ” في المجر مثلاً كان ملف صناعة السيارات وهي ضمن الأسواق المحورية هناك وكان ضمن الحملة هو حث الشركات لتوطين الصناعة في مصر خاصة في ظل التوترات الجيو سياسية”.



وكشف أن علاقات الخليج خاصة وهي الأقرب لمصر في مقدمتها السعودية والإمارات والكويت قائلاً : “أغلب جولاتنا في الخليج شملت رغبتهم في الدخول في مشاريع وقطاعات محددة وشمل ذلك مستندات ودراسات وافية شملت الصندوق السيادي ووزارة المالية والبورصة”.



ولفت إلى أن الجانب الخليجي الآن يقوم بدراساته فيما يخص المشروعات و الطروحات وعندما ينتهون سنكون نحن جاهزين قائلاً : “تم الاتفاق على إقامة فنادق في مصر وتم الاتفاق على الأراضي وعرفنا عاوزين يفتحوا فين وفيه بعضهم لديهم الأراضي واهتمامهم بمنطقة البحر الأحمر والساحل الشمالي “.



وكشف أن المستثمرين في لقاءاتهم معه في ظل الحملات الترويجية لايخشون من تذبذب سعر الصرف لأن البنك المركزي إتبع سياسات صرف مرنة وهذا طبيعي لكن المستثمر يرغب في الاطمئنان على مستويات التذبذب .

وأضاف: “كان ردنا عليهم أن البنك المركزي يتخذ ما يكفي من الإجراءات لضبط معدلات التذبذب في سعر الصرف”.



وحول مسألة خروج الأرباح التي تحدث عنها بعض المستثمرين قائلا: “لايوجد قانون ولا إجراء يمنع خروج الأرباح وكانت الأرباح بتخرج لحد مشكلة التدفقات الدولارية لكن مش عندنا دولار ومش بنخرجه”.



وأكد أنه بتخطي مرحلة عنق الزجاجة ستنتهي هذه المشكلة متوقعا الانتهاء من مشكلة التدفقات الدولارية خلال الأشهر القادمة.