رئيس هيئة الاستثمار : اختيار «ماجد الفطيم» مصر كمركز لتعهيد العمليات يشير لجاذبيتها

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب، أن قرار شركة ” ماجد الفطيم للحلول الشاملة” بالاستثمار في مصر واختيارها لمصر كمركز لتعهيد عملياتها في المنطقة يشير إلى أن مناخ الاستثمار في مصر يتمتع بالجاذبية كمقصد استثماري مهم في هذا المجال.

جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي لمجلس الورزاء اليوم خلال مشاركة المستشار محمد عبد الوهاب، في افتتاح مقر شركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة بالمنطقة الاستثمارية “سيتي سنتر ألماظة”، الذي يتضمن إنشاء مركز لخدمات التعهيد المشتركة في مصر.