رئيس هيئة الاستثمار: إتاحة 3000 فرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أضاف رئيس هيئة الاستثمار أنه تم البدء في إنشاء ثلاثة مناطق استثمارية خلال عام 2019م، والتي أنشئت في فترات سابقة، وتم التركيز على أن تكون كل منطقة متخصصة في أحد مجالات الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أعلن محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة عن التنسيق مع جهات الولاية لتحديث خريطة مصر الاستثمارية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتضم نحو 3000 فرصة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة الاستثمار في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب برئاسة محمد كمال مرعى، وبحضور أعضاء اللجنة، وقيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال رئيس هيئة الاستثمار إن الهيئة تعطي أولوية لتدريب المختصين في الجهات الحكومية المعنية على التعامل مع المستثمرين.

مناطق استثمارية

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أنه تم البدء في إنشاء ثلاثة مناطق استثمارية خلال عام 2019م، والتي أنشئت في فترات سابقة، وتم التركيز على أن تكون كل منطقة متخصصة في أحد مجالات الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمناطق الثلاث تقع في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية (صناعات الألومونيوم والصناعات الهندسية)، ومركز الصف بمحافظة الجيزة (صناعات الفخار)، ومدينة بنها بمحافظة القليوبية (الصناعات الغذائية)، بمساحات تبدأ من 30 مترا مربعا، بتسهيلات وحوافز كبيرة.

كما تم توقيع بروتوكولي تعاون لتوفير تمويل للمستثمرين من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى قيام الهيئة بتسهيل إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص والتدريب.

فكرتك شركتك

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أسست مركز فكرتك شركتك لريادة الأعمال، والذي يوفر حزم متكاملة من الدعم للمستثمرين الصغار ورواد الأعمال في جميع مراحل تأسيس مشاريعهم بدءاً من مرحلة الفكرة مروراً بمرحلة التخطيط للموارد المالية وصولاً إلى مراحل التأسيس وتحقيق النمو والتوسع، فضلاً عن توفير آليات الدعم والتمويل لتمكينهم من تحويل أفكارهم الابتكارية التي تشكل فرصاً استثمارية حقيقية إلى شركات ناشئة متطورة.



وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أنه في إطار اهتمام الدولة بالتدريب والمعرفة العملية والتطبيقية إلى جانب الأطر النظرية في الجامعات يجري حالياً التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير فرص التدريب لطلاب الجامعات لتعريفهم بأبجديات تأسيس الشركات وإعداد دراسات الجدوى والحصول على التمويل وغيرها من ضروريات العمل الخاص.

آلية لمتابعة تأسيس الشركات على الواقع

وعرض المستشار محمد عبد الوهاب لبعض ما تم إنجازه منذ توليه المهمة ومن أهم الاهتمامات اللقاءات الدورية مع المستثمرين سواء الكبار أو الصغار وفى المحافظات المختلفة.

وترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعض هذه الاجتماعات، تم استحداث آلية لمتابعة تأسيس الشركات على أرض الواقع وبداية عملها، ورصد العقبات التي تواجهها قبل بدء العمل، ومعاونتها في أي إجراءات أو عقبات.

كما تم تشكيل مجموعات عمل تساعد على تجميع البيانات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر تنفيذاً لتعديل قانون الاستثمار الذى أقره مجلس النواب العام الماضي.

كما نوه رئيس الهيئة إلى تأسيس وحدة لرعاية المصريين المستثمرين بالخارج، وقامت وزارة الهجرة بتزويدها بقائمة المصريين المستثمرين بالخارج، بغرض استهدافهم بحملات الترويج للفرص الاستثمارية بمصر.

و أكد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار على دعم مشاركة القطاع الخاص في مواجهة تحديات الاستثمار في مصر، سواء في لجان الاستثمار أو في اللقاءات الجماعية والفردية التي تعقدها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمستثمرين.

عبد الوهاب: نعمل في اتجاهين أولهما فض منازعات ..ومتابعة الشركات حتى لاتتعثر

وأوضح أن الهيئة تعمل في اتجاهين متوازيين لاستدامة نمو واستقرار بيئة الاستثمار، أولهما فض منازعات الاستثمار السابقة، وثانيهما متابعة الشركات التي تم تأسيسها حتى لا تتعثر، وذلك من خلال استحداث وحدة لمتابعة الشركات التي تم تأسيسها، والوقوف على ما يمر به بعضها من عقبات، وتقديم المساعدة في إيجاد حلول عملية لاستمرارها في العمل بنجاح.

حملات ترويج

وعلى الجانب الآخر، أشاد أعضاء اللجنة بجهود الهيئة العامة للاستثمار في تحسين بيئة الاستثمار، عبر حملات الترويج للاستثمار والزيارات الميدانية للمحافظات، وهو ما ظهر في ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمبلغ مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي وفقا لتقارير وبيانات البنك المركزي.

وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على دعم جهود الهيئة العامة للاستثمار وخطة العمل المعروضة لتفعيل دورها في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد ضرورة التنسيق مع كل الجهات الحكومية والسادة المحافظين ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتسهيل الاستثمارات وتذليل العقبات، وتحقيق وحدة القرار للجهاز الحكومي، وتحديث الخريطة الاستثمارية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعات الصغيرة وزيادة الصادرات وإحلال الواردات.