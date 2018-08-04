رئيس هيئة الأنفاق: لو سواق المترو حب يعمل حادثة مش هيعرف

محمود محسنقال اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، السبت إنه في حالة رغبة سائق القطار في الاصطدام في قطار أمامه لن يتمكن من فعل ذلك، قائلا: "لو السواق حب يعمل حادثة مش هيعرف".جاءت تصريحات جمال الدين على هامش الجولة التفقدية التي قام بها مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل ويرافقه الد

محمود محسن

قال اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، السبت إنه في حالة رغبة سائق القطار في الاصطدام في قطار أمامه لن يتمكن من فعل ذلك، قائلا: “لو السواق حب يعمل حادثة مش هيعرف”.

جاءت تصريحات جمال الدين على هامش الجولة التفقدية التي قام بها مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل ويرافقه الدكتور عمرو شعت مساعد الوزير، للجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط االثالث للمترو.

وأوضح جمال الدين أنه سيكون هناك نظام تحكم مركزي سوف يمنع تصادم قطار بآخر.

وأضاف أنه عندما يقترب قطار من آخر على مسافة 150 متر سوف يتوقف القطار تلقائيا.