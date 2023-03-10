رئيس «هلنان العالمية»: واجهنا التحديات ولم نكلف الدولة دولارا واحدا بفندق بورفؤاد (صور)

أكد الخبير السياحي الدولي عنان الجلالى رئيس هلنان الإسكندنافية العالمية للفنادق بدء التشغيل الرسمى لفندق هلنان الجديد ببورفؤاد أحد أحدث مشروعاته الفندقية والذى يتسع لـ 120 غرفة فى مرحتله الأولى بتكلفة تصل إلى 450 مليون جنيه.

وقال الجلالى فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد ببورفؤاد اليوم بمناسبة بدء التشغيل الفعلى للمنتجع لم نكلف الدولة دولارا واحدا رغم التحديات التى واجهتنا منذ بدء المشروع 2020 وتمكنا من تحقيق إنجاز غير مسبوق رغم التحديات من بينها جائحة كورونا وتغير سعر الصرف بجانب بعض المتغيرات الاقتصادية العالمية، بل تغلبنا عليها ليصبح لدينا فندق بمميزات ومركز للمؤتمرات به 8 حمامات سباحة وناد صحى على مستوى عالمي وخدمات الـ”كوفى شوب” وسيكون متاحا للجميع على مدار العام.

وأضاف أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو التنمية والتطوير، بما فيها بورسعيد التي تتمتع حاليا بمشروعات تضعها فى مرتبة متميزة، وقد بذلنا جهداً كبيراً لبناء هذا الصرح الكبير لوضع المحافظة فى المكانة التى تستحقها.

وأوضح : اليوم نسوق لبورسعيد على المستوى الدولى من خلال بورصة برلين السياحية ITB أهم وأكبر تجمع سياحى عالمى حيث يشارك فيها أكثر من 10 آلاف عارض يمثلون أكثر من 180دولة بالقارات الست، ويزورها أكثر من 170 ألف زائر منهم 110 آلاف زائر مهنى إلى جانب 1000 من كبارالمستثمرين بالقطاع السياحى، إضافة إلى التواجد الإعلامى لأكثر من 5000 صحفى من 70دولة و400 مدون من 30 دولة.

وأشار إلى أن بورصة برلين من أهم المعارض السياحية فى العالم ويطلق عليها خبراء السياحة قمة العالم السياحية، حيث تشهد أكبر تجمع لمنظمى الرحلات وشركات الطيران والفنادق فى العالم حتى أصبحت المعرض السياحى الأول وتصل مساحته إلى 160 ألف متر مربع ويحتشد فيه سنويًا كل الخبراء والمسئولين عن صناعة السياحة والسفر والفنادق والطيران بهدف الفوز بتعاقدات جديدة فى حركة السياحة العالمية .



الإفتتاح الرسمى لفندق هلنان بورفؤاد

وأوضح رئيس فنادق هلنان أن عودته لبورسعيد لافتتاح الفندق بعد أكثر من 10 سنوات يؤكد أن بورسعيد لها طابع خاص ومتميز على الخريطة الدولية لما تتمتع به من موقع متميز وفريد لا يوجد مثيله فى العالم فيقع جزءا منها فى قارة أفريقيا والجزء الآخر فى قارة آسيا وهى المحافظة الوحيدة “الأفروأسيوية” وتتميز بجوها الساحر على مدار العام وقد آن الأوان أن يكون لها مكان على الخريطة السياحية للدولة المصرية.

من جانبه أعلن تامر الحمزاوى رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوى القابضة للاستثمار المطور العقاري لمشروع منتجع هلنان السياحي ببورفؤاد أن المجموعة واجهت تحديات عديدة وتم التغلب عليها، وبدء الافتتاح الرسمي والتشغيل للفندق الذى يضم 112 غرفة فندقية فى مرحلته الأولى ما بين استوديوهات فندقية فاخرة وشقق فندقية 2 غرقة، أمامها مسطحات خضراء مستقلة، حيث تحتل المساحة الخضراء 80% من المساحة، وحمامات سباحة تعمل بكفاءة عالية ومزودة بالتدفئة الكاملة.

وتشهد المرحلة الأولى افتتاح مطعمين أحدهما يابانى والآخر إيطالي، ضمن سلسلة مطاعم المنتجع وتجهيز المطبخ بأحدث المعدات والأدوات والاستعانة بأفضل “شيفات” مجموعة هلنان العالمية.

إضافة لقاعات الـ GYM وSpa والحمام المغربي وقاعات المؤتمرات والاجتماعات المزودة بأحدث الشاشات وأدوات الصوت، ويقع المشروع على مساحة 95 ألف متر، ويحتوي على شاطئ بطول 300 متر ذات طبيعة خاصة ومتميزة.

وأكد الحمزاوي دعم محافظ بورسعيد بتذليل العقبات، وأصبح من حق المواطن البورسعيدى وزائرى المدينة الباسلة أن يستمتعوا بالحياة الفندقية الفاخرة وكل وسائل الرفاهية في فندق ومنتجع هلنان بورفؤاد.