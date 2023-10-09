رئيس «نقل النواب»: مصر تتمتع بممارسة ديمقراطية لم نشهدها من قبل 

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، بما قدمته وزارة النقل وجميع الوزارات من عرض لانجازاتها خلال مؤتمر “حكاية وطن” ، والتي لم يكن المواطن العادي يعرف عنها الكثير ، وبالتالي كان لابد أن يكون الشعب علي دراية كاملة بجميع الإنجازات التي قامت بها الدولة والقيادة السياسية على مدار العشر سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968، المتعلق باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق.

واضاف عابد ان الرئيس السيسي تحدث خلال مؤتمر حكاية وطن “كربّ أسرة” وكان ذلك مؤشر علي استكمال ما بدأه من انجازات في كافة القطاعات ، واهتمامه بكل تفاصيل الحياة اليومية للمواطن المصرى البسيط .

ولفت عابد ،الي ان مصر تتمتع بممارسة ديمقراطية لم نشهدها من قبل ، قائلا :”نحن علي مشارف استحقاق دستوري وهو الانتخابات الرئاسية، نري تعدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، ومنهم معارضين وهي سابقة تحدث لاول مرة فى مصر وهذا خير دليل على ما تتمتع به مصر من ديمقراطية”.

واعرب النائب علاء عابد، عن امنيتة بعودة حقوق الشعب الفلسطيني كامله ، وهو ما سبق وطالب به و تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونتمني المجتمع الدولي أن يأخذ برؤية الرئيس بشأن القضية الفلسطينية .