رئيس نادي القضاة يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة: نقدر دوركم لحماية الوطن

أعرب رئيس نادى القضاة عن خالص تقديره للدور الذى يضطلع به رجال الشرطة، في حماية أمن واستقرار الوطن.

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية -اليوم الثلاثاء- المستشار محمد عبدالمحسن رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، لتقديم التهنئة له وهيئة الشرطة، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ68.

فى بداية اللقاء، أعرب المستشار رئيس نادى القضاة عن خالص تقديره للدور الذى يضطلع به رجال الشرطة، في حماية أمن واستقرار الوطن.

وأكد أن معركة الخامس والعشرين من يناير عام 1952، بمدينة الإسماعيلية الباسلة، والتي نسجت منها الشرطة المصرية عيدًا لها باعتبارها صفحة خالدة تسطر كفاح وتضحيات رجال الشرطة للدفاع عن الوطن وحماية ترابه.

وأضاف أنها استقرت في ضمير الأمة ووجدانها، وصارت رمزًا متجددًا لبطولات رجال الشرطة المصرية الأوفياء، الذين خاضوا أشرس المعارك، وجادوا خلالها بأرواحهم الطاهرة من أجل عزة وكرامة وطنهم وأمن وسلامة شعبه.

وأعرب عن تمنياته وكافة رجال القضاء لرجال الشرطة بالتوفيق، والسداد فى أداء واجبهم الوطنى نحو تحقيق رسالة الأمن السامية، وإرساء دعائم الاستقرار.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية عن تقديره لحرص أعضاء نادى القضاة على تقديم التهنئة لرجال الشرطة فى عيدهم، والذى يعكس مدى التقدير لدورهم فى الحفاظ على أمن واستقرار أبناء الشعب المصرى العظيم.

وأشاد الوزير بدور القضاء المصرى الشامخ ورجاله الأجلاء فى تطبيق قيم العدالة والرسالة السامية التى يحملون أمانتها.

وشدد على التكامل الوظيفي بين القضاء والشرطة وبأنهما يعملان للصالح العام، للحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات، وعلى كافة الأصعدة من أجل بسط الأمن وتحقيق العدالة، والسعى الدائم للحفاظ على الاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة للوطن.