رئيس نادي الزمالك : خصم نص مليون جنيه من أي لاعب يظهر مع رامز جلال

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، إنه قرر خصم 500 ألف جنيه من أى لاعب من نادي الزمالك يظهر كضيف في برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي تذيعه قناة إم بي سي مصر، مرجعا ذلك لما يقوم به البرنامج من سلوكيات تؤثر على المجتمع.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أنه أبلغ طارق حامد نجم النادي بخصم نصف مليون منه بعد علمه بظهوره في البرنامج لعدم استئذان النادي قبل الظهور، موضحا أن طارق حامد رد على رسالته قائلا: اللى تؤمر بيه يا فندم.

وتابع منصور: سلوكيات رامز جلال مع ضيوفه تصل إلى حد الشروع في القتل، ويؤثر على سلوكيات المجتمع، وتقدمت ببلاغ للنائب العام لوقف البرنامج ويهين المصريين ويحتجز ضيوفه، وبيهين في رموز البلد، يأخذ 120 مليون جنيه في البرنامج من أجل مرمطة الكرامة.