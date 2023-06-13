رئيس «ناتكو»: أسعار السيارات تواكب تغيرات العملة بنظرة مستقبلية.. و3 - 5% تحوطاً ضد التقلبات

أكد ياسر صالح الرئيس التنفيذى لمجموعة «ناتكو» أن أسعار السيارات الحالية فى السوق تواكب زيادات العملات الأجنبية ولكن بنظرة مستقبلية، إذ يتم تطبيق نسبة تتراوح من 3 إلى %5 للتحوط من تقلبات الصرف المحتملة.

وقال «صالح» – فى حواره مع برنامج «المال أوتو» الذى يقدمه أحمد نبيل رئيس قسم السيارات، ويذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع – إن المنافسة وآليات السوق تنظمام التسعير مع وجود حرية للموزعين فى تقييم طرازات «مرسيدس».

وأشار إلى أن الشركة التزمت خلال الفترة الماضية بإجراء عمليات التعاقدات والتسليمات على مختلف الموديلات بناء على قاعدة الأسبقية ومبادئ الشفافية.

وأضاف أن المجموعة تسعى لتلبية متطلبات جميع عملائها فى توفير السيارات من خلال إتاحة التعاقد على جلب طرازات من الخارج عبر المناطق الحرة بواسطة شركتى «S&N» و«A&N» التابعتين لها، بالإضافة إلى استقبال طلبات المغتربين الذين تمكنوا من الحصول على موافقة استيرادية لجلب أحد الطرازات من الخارج.

وعلق على المخزون الإستراتيجى من قطع الغيار، قائلًا إنها تقوم على نظرية التخطيط لاستيراد الأجزاء والمكونات المطلوبة من خلال مخاطبة المنتجين فى الخارج بشكل مسبقاً بمدة تتراوح من 2 إلى 3 أشهر بغرض تعزيز حجم الكميات لديها و«بزيادة» على حد تعبيره.

وأكد «صالح» عدم قدرة الشركات على التعامل مع ظاهرة «العميل التاجر» إلا أن هناك بعض الإجراءات التى قد تحجمها ومنها حظر البيع قبل إتمام الحصول على الموافقات الخاصة بتراخيص المركبة من قبل الإدارة العامة للمرور وعدم تغيير بيانات المشترى. يذكر أن العلامة الألمانية «مرسيدس» استحوذت على %38.5 الحصة الكبرى من تراخيص السيارات الفاخرة فى مصر خلال مايو الماضى، مسجلة نحو 419 مركبة فى مختلف وحدات المرور.