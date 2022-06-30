رئيس ميناء دمياط يهنئ الخريجين في احتفالية كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالإسكندرية

شارك اللواء أ.ح / أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في فاعليات الاحتفال بإتمام الدراسات البحرية الأساسية للدفعة 97 قسمى الملاحة والهندسة البحرية بكلية النقل البحري والتكنولوجيا تلبية لدعوة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها الرئيسى بالإسكندرية .

جاء ذلك بحضور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومدير الكلية البحرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ورئيس قطاع النقل البحرى ورئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ونخبة من سفراء الدول العربية وأساتذة الأكاديمية والشخصيات العامة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط عن سعادته للمشاركة فى فاعليات الاحتفال مؤكدا تقديره واعتزازه بالتعاون بين هيئة ميناء دمياط والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمؤسساتها التعليمية الرائدة ودورها المتميز فى تدريب ورفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين بالميناء، إذ تعد الأكاديمية من الكيانات العلمية البارزة إقليمياً ودوليا ، كما توجه بالتهنئة للخريجين مشيدا بمستواهم المتميز، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

وأعرب عن خالص التهاني للدكتور اسماعيل عبد الغفار بمناسبة اليوبيل الذهبى ومرور 50 عاما على إنشاء الأكاديمية ، متمنياً للجميع دوام التقدم والرقي.