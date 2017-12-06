رئيس ميناء دمياط يلتقى تحالف البنوك المصرية لتمويل محطة الحاويات الثانية

محمود محسنعقد اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، اجتماعا تنسيقيا مع وفد ممثل لتحالف من البنوك المصرية، يضم البنك الأهلى والتجارى الدولى وبنك مصر والعربى الأفريقي، وذلك فى إطار سعى هيئة ميناء دمياط لتمويل محطة الحاويات الثانية.وتم خلال الاجتماع عرض تقديمى عن مختلف المحطات بالميناء والف

محمود محسن

عقد اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، اجتماعا تنسيقيا مع وفد ممثل لتحالف من البنوك المصرية، يضم البنك الأهلى والتجارى الدولى وبنك مصر والعربى الأفريقي، وذلك فى إطار سعى هيئة ميناء دمياط لتمويل محطة الحاويات الثانية.

وتم خلال الاجتماع عرض تقديمى عن مختلف المحطات بالميناء والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء المالى للهيئة مع تركيز الضوء على مشروع محطة الحاويات الجديدة بالميناء، والحصة السوقية المتوقع الحصول عليها من تداول الحاويات بمنطقة شرق المتوسط وكذا العائد المتوقع.

وأعقب الاجتماع حلقة نقاش مفتوحة بين رئيس الهيئة والفريق المعاون من جهة وبين تحالف البنوك من جهة أخرى، انتهت بترحيب ممثلى البنوك بالمشروع، والتأكيد على أنه يتماشى مع خطتها لتمويل المشروعات القومية.

وفى السياق ذاته، أكد اللواء صالح على تعدد طرق تمويل المشروعات المستقبلية التى تتبناها الهيئة، حيث يتم هذا التمويل بأساليب مختلفة ما بين تمويل ذاتى وقروض وشراكة.

ويعد ميناء دمياط نموذجاً ناجحاً للاستثمار الآمن للقروض وتوظيفها التوظيف الصحيح، حيث إن الميناء كان قد أنشأ بقرضين (فرنسى ويابانى) تصل مدتهما 30 عاما، انتهت فى عام 2015، وكانت الهيئة من الانتظام فى السداد ما جعلها تتلقى شكرا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجهة المشرفة على بناء الميناء فى بداية الثمانينات.

وفى نهاية اللقاء وعد تحالف البنوك بتقديم التصور المبدئى للتمويل خلال الشهر الجارى مما يعكس الموافقة المبدئية على الاستعداد للتمويل والمشاركة.

الجدير بالذكر أن رئيس الهيئة كان قد التقى منذ أيام على هامش اجتماع المنظمة البحرية الدولية المنعقد مؤخرا بلندن بممثلى البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار الذى أبدى حماسه للمشاركة فى التحالف سالف الذكر.