رئيس ميناء دمياط يزور شركة ميثانكس

قام اللواء بحري أ.ح / أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بزيارة تفقدية للشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول بميناء دمياط ، رافقه خلالها اللواء بحرى طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة.

جاء ذلك في اطار المتابعات والزيارات المستمرة التي يجريها رئيس مجلس الإدارة لجميع المرافق داخل الميناء .

بدأت الزيارة بتقديم الشركة لعرض توضيحي تناول إجراءات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي المطبق بالشركة، كما تناول أسلوب وطريقة تصنيع الميثانول بمراحله المختلفة .

أعقب ذلك جولة ميدانية اشتملت على عدد من مناطق ووحدات التصنيع وغرفة التحكم الرئيسية المسئولة عن مراقبة مراحل التشغيل وشحن الميثانول ، كما تضمنت الجولة زيارة التسهيلات الخاصة برصيف الشحن البحري للشركة .

ومن جانبه أشاد اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش بالتعاون المثمر والبناء بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول لتقديم كافة التسهيلات والخدمات المؤداه للسفن التي ترد للشركة لشحن إنتاجها من الميثانول كخدمات القطر والإرشاد وتأمين السفن أثناء الشحن والتفريغ والتراكى طبقاً للبروتوكول الموقع بين الهيئة والشركة الشهر الماضي .

هذا وتعد الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول من أكبر شركات انتاج الميثانول على مستوى العالم حيث تقوم الشركة بتلبية إحتياجات مصر من تلك المادة وتصدير الفائض لمختلف دول العالم .

وخلال نوفمبر الماضي وقّعت هيئة ميناء دمياط بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية “ميثانكس” لإنتاج الميثانول، يتضمن تحديد الشروط والضوابط للخدمات المؤدّاة من “هيئة ميناء دمياط” للسفن التي تردُ لشركة “ميثانكس” لشحن إنتاجها من الميثانول بميناء دمياط، وما تتضمنه من خدمات قطر وإرشاد لتأمين السفن أثناء الشحن والتفريغ والدخول والخروج.

وقام بتوقيع البروتوكول اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، والمهندس محمد وجيه شندي رئيس مجلس إدارة شركة ميثانكس، وذلك بحضور اللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، وقيادات الجانبين.

ومن المعروف أن شركة ميثانكس تدير في مصر مصنعًا على أعلى مستوى لإنتاج الميثانول في دمياط، مصر، المُطلة على البحر المتوسط.

وتبلغ سَعة الإنتاج السنوية للمصنع، الذي يُعدّ من بين المصانع الأكثر ترشيدًا في استهلاك الطاقة في العالم، 1.3 مليون طن من الميثانول سنويًّا، الذي يتم توريده للأسواق المحلية والأوروبية.