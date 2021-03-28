نقل وملاحة

رئيس ميناء دمياط: نجاح قطر سفينة حاويات بعد تعطلها (فيديو)

قال إنها تعطلت لعطل مفاجئ على مسافة 8 ميل بحري من الميناء
محمد مجدي 10:20 م, الأحد, 28 مارس 21 10:20 م, الأحد, 28 مارس 21

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أكد اللواء بحري وليد عوض رئيس ميناء دمياط ، أنه تم استلام إشارة استغاثة من سفينة حاويات مصرية ، أنها تعطلت لعطل مفاجئ على مسافة 8 ميل بحري من الميناء ولن تستطيع الدخول الميناء .

وقال رئيس ميناء دمياط خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، ان السفينة يبلغ طولها 133 متر والغاطس 6 متر ، و حمولة السفينة 5800 طن ، تحتوي على 280 حاوية .
واضاف معوض ، أنه تم تلقي الاستغاثة في الساعة 4 فجرا و في تمام الساعة 5 صباحا تم قطر السفينة ،  في تمام الساعة 6 صباحا ، وذلك لإصلاح العطل الذي حدث بها ، موضحا أن العطل كان يتطلب افراغها اولا من الحاويات ثم بدء عملية الإصلاح .
واكد معوض ، أنه تم إبلاغ المهندس كامل الوزير وزير النقل ، بإشارة الاستغاثة والذي أصدر توجيهات بالتعامل الفوري مع الاستغاثة.

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وأشار إلى أن حركة عبور السفن في ميناء دمياط تسير بشكل طبيعي ، حيث يستقبل الميناء نحو 3120 سفينة سنوياً .


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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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