رئيس ميناء دمياط: نجاح قطر سفينة حاويات بعد تعطلها (فيديو)

أكد اللواء بحري وليد عوض رئيس ميناء دمياط ، أنه تم استلام إشارة استغاثة من سفينة حاويات مصرية ، أنها تعطلت لعطل مفاجئ على مسافة 8 ميل بحري من الميناء ولن تستطيع الدخول الميناء .

وقال رئيس ميناء دمياط خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، ان السفينة يبلغ طولها 133 متر والغاطس 6 متر ، و حمولة السفينة 5800 طن ، تحتوي على 280 حاوية .

واضاف معوض ، أنه تم تلقي الاستغاثة في الساعة 4 فجرا و في تمام الساعة 5 صباحا تم قطر السفينة ، في تمام الساعة 6 صباحا ، وذلك لإصلاح العطل الذي حدث بها ، موضحا أن العطل كان يتطلب افراغها اولا من الحاويات ثم بدء عملية الإصلاح .

واكد معوض ، أنه تم إبلاغ المهندس كامل الوزير وزير النقل ، بإشارة الاستغاثة والذي أصدر توجيهات بالتعامل الفوري مع الاستغاثة.

وأشار إلى أن حركة عبور السفن في ميناء دمياط تسير بشكل طبيعي ، حيث يستقبل الميناء نحو 3120 سفينة سنوياً .



