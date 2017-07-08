رئيس ميناء الإسكندرية يشارك بورشة عمل في فرنسا

معتز محموديشارك اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في ورشة العمل "Intermed Gatway" المنعقدة بميناء مارسليا بفرنسا، والتي ينظمها اتحاد موانئ برشلونة.وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى لميناء الإسكندرية، إن ورشة العمل يحضرها فريق خبراء وممثلين لموانئ المتوسط، لاف

معتز محمود



يشارك اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في ورشة العمل “Intermed Gatway” المنعقدة بميناء مارسليا بفرنسا، والتي ينظمها اتحاد موانئ برشلونة.



وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى لميناء الإسكندرية، إن ورشة العمل يحضرها فريق خبراء وممثلين لموانئ المتوسط، لافتا إلى أنها ستناقش القضايا التي تهم الموانئ بالبحر المتوسط.



كما تناقش الحلول اللوجيستية لتقليل الانبعاثات الكربونية لسلسلة إمداد الموانئ والممرات الملاحية بالمتوسط.