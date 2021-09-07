رئيس ميناء الإسكندرية: مشروعات لربط جميع الجهات العاملة بالميناء بالفاتورة الموحدة

كشف الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، في عرضه عن مشروعات الميناء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تنفيذ خطة لتحويل الميناء ليكون ميناء ذكيا وذلك عبر التحول الرقمي.

وأضاف ” شاهين ” أن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروعات ضخمة في هذا الصدد، من خلال ربط جميع الجهات العاملة به، حتى يكون ميناء ذكيا وفقا للأكواد العالمية المطبقة في هذا الشأن.

وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الهيئة بدأت في تطبيق الفاتورة الموحدة، والتي تنضم إليها كافة الجهات العاملة بالميناء، وذلك تنفيذا لمنظومة الشباك الواحد.

وأكد رئيس هيئة الميناء، أن الفترة الراهنة تشهد أضخم مشروعات يقوم بتنفيذها ميناء الإسكندرية، سواء داخل الميناء ” الميناء القديم ” أو ميناء الدخيلة، وذلك بأطوال أرصفة تتخطى 22 كيلو.

وأشار ” شاهين ” إلى أن هيئة الميناء تنفذ عددا من المناطق اللوجستية الجديدة، والتي تقع الأولى منها على مساحة 273 فدانا وتم البدء فيها بعد أن تم نقل تبعيتها من هيئة الثروة السمكية، إلى ميناء الإسكندرية، بالإضافة الى منطقة نجع اسو ونجع الألمونيوم، على مساحة 50 فدانا، وهو ما يضيف ساحات جديدة للميناء ، ويعمل على تقليل زمن مكوث البضاعة بالميناء.