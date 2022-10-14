رئيس ميناء الإسكندرية: تنفيذ مشروعات الموانئ المصرية عبر شركات وتمويل مصري

قال اللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، عن تنفيذ عدد من المشروعات بالميناء خلال الفترة الأخيرة، وتستعد لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هناك استراتيجية انتهجتها وزارة النقل لمشروعات الموانئ خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر مئوية الغرفة التجارية بالاسكندرية، والتي أقيمت مساء اليوم بمكتبة الاسكندرية، أن تلك الاستراتيجية قامت على أن يتم تنفيذ تلك المشروعات عبر تمويل مصري خالص، بالاضافة الى شركات مصرية بالكامل، علاوة على التصميم من البداية عبر مكاتب استشارية مصرية، على أن يكون عبر مشغلين متخصصين سواء مصريين أو أجانب.

وأشار إلى إنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسة بوضع استراتيجية متكاملة للموانئ المصرية لوضع مصر علي قائمة الدول اللوجستية في العالم تم العمل على تطوير الموانئ لتنظيم النقل متعدد الوسائط والتطوير على أحدث النظم العالمية وإنشاء محطات جديدة على أحدث النظم بتمويل وشركات وايادي وطنية بالكامل.

ولفت ” شاهين ” أن ميناء الإسكندرية يعد من أكبر مصادر الدخل القومي، حيث تم دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل من خلال مشروعات وتطوير الموانئ المصرية وزيادة الطاقة الاستعابية وتذليل الصعاب وسرعة التداول وزيادة حركة التجارة في الميناء.

وأكد أن الموانئ المصرية تعتبر من الموانئ القليلة على مستوى العالم التي لم تتأثر بأكثر من ٣٪من حجم التداول خلال جائحة كورونا وفي الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية فأن جميع الجهات المعنية في هيئة الميناء تعمل في شكل جماعي لتذليل جميع الصعاب للمرور من هذه الأزمة.

ولفت ” شاهين ” إلى أنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وزيارة الرئيس السيسي للميناء خلال العام الماضي، فقد تم وضع استراتيجية متكاملة للموانئ المصرية لوضع مصر على قائمة الدول اللوجستية في العالم، حيث تم العمل على تطوير الموانئ لتنظيم النقل متعدد الوسائط والتطوير على أحدث النظم العالمية وإنشاء محطات جديدة على أحدث النظم بتمويل وشركات وأياد وطنية بالكامل.

وأشار شاهين إلى الموانئ المصرية تعتبر من الموانئ القليلة على مستوى العالم التي لم تتأثر بأكثر من ٣٪ من حجم التداول خلال جائحة كورونا، موضحا أن الميناء لا يزال يتداول قرابة 60% من تجارة مصر الخارجية.

وأوضح على أنه خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية فإن جميع الجهات المعنية في هيئة الميناء تعمل في شكل جماعي لتذليل جميع الصعاب للمرور من هذه الأزمة حتى إنه حتى الآن لم يتأثر ميناء الإسكندرية بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد ” شاهين ” أن ميناء الإسكندرية يعمل كجزء من منظومة النقل البحري الأكثر اسيعابا من الناحية التشغيلية والأكثر أمنًا من الناحية البيئية فيما يتم مراعاة البعد الاجتماعي والمحافظة على البيئة وعدم التكدس ولذلك تم خلق محاور تربط ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة.

وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن الموانئ المصرية تعمل بصورة متكاملة للموانئ المصرية لوضع مصر علي قائمة الدول اللوجستية وليست تنافسية سواء عبر الموانئ العاملة بالبحر الاحمر أو البحر المتوسط .