كشف ايدي هونج الرئيس التنفيذي لتطبيق ميكو المتخصص في مجال الترفيه عن حصول التطبيق على أول رخصة لتقديم محتوى اللايف ستريمنج «البث المباشر» في مصر وذلك بعد مفاوضات استغرقت مدة بين 8-10 شهور مع جهات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الاستثمار وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا.

وقال هونج على هامش حفل الإفطار السنوي الذي نظمه التطبيق أن ميكو لديه حاليا مكتب في مصر يضم أكثر من 200 موظف، موضحا أنه يعتمد على التواصل الاجتماعي في مجالات الترفيه والألعاب الإلكترونية وصناعة المحتوى والبث المرئي وتعود ملكيته لشركة نيوبورن تاون بهونج كونج المتخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى.

ولفت إلى أن الشركة لديها تواجد في أكثر من 10 دول حول العالم منهم مصر والمغرب وتركيا بالشرق الأوسط بجانب أمريكا وألمانيا والهند واندونيسيا، مقدرا عدد مستخدمي التطبيق بـ100 مليون مستخدم حول العالم منهم 45 مليون مستخدم فقط بالشرق الأوسط.

وإلمح إلى أن أن سبب دخول «ميكو» لمصر قبل 5 سنوات منذ عام 2017 يرجع إلى تعدد المواهب والمهارات المصرية في استخدام البث المباشر اللايف ستريمنج فضلا عن الأداء المصري المتميز في صناعة الدراما والمحتوى الترفيهي والذي يعد الأقدم والأشهر بمنطقة الشرق الأوسط خاصة الفرعوني والإسلامي والتاريخي والاجتماعي بالإضافة إلى أن المسلسلات والأفلام المصرية تعد الأكبر انتشارا وشهرة في المنطقة والأكثر تأثيرا.

وتابع أن ميكو يعتمد على 4 طرق للتحكم في محتوى التطبيق أولها عبر نظام يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يقوم برصد أي مخالفة في البث المباشر أو التعليقات أو المنشورات ويتم الابلاغ عنها بشكل تلقائي وتتخذ إدارة التطبيق الإجراءات اللازمة نحو ذلك، مضيفا أن الطريقة الثانية تشمل المتابعة اليدوية من قبل فريق العمل بالتطبيق والذي يراجع ويراقب نشاط المستخدمين ويواجه أية مشكلة خاصة بالمحتوى بصورة فورية.

وتعتمد الطريقة الثالثة على متابعة شركاء صناع المحتوى والذين يوضحون الأخطاء والمخالفات والإبلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة أما الطريقة الرابعة تكون من خلال خدمة العملاء والتي تستقبل الشكاوى والمخالفات سواء كانت صورة أو فيديو وغير ذلك وإبلاغ إدارة التطبيق لاتخاذ اللازم.

وأكد هونج أن الهدف من تطبيقات البث المباشر يتمثل عادة في تحقيق الشهرة للمستخدمين وبناء العلاقات الاجتماعية والتحول إلى شخصية مؤثرة “انفلونسر” أو “بلوجر” كل مستخدم حسب توجهه وشخصيته وطريقة الاستخدام.وعن آليات تخصيص الأرباح.

وتابع : يتيح التطبيق للمستخدمين حرية تقديم المحتوى المناسب لهم بما يتناسب مع ثقافة كل دولة مضيفاً أنه يتم صرف الأرباح عن مشاركات البث المباشر بناء على عدد الاعجابات والتي يتم تحويلها بمبالغ مالية يتم صرفها كل فترة محددة حسب مايتم جمعه من إعجابات .

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