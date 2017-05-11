رئيس ميراكو: تعافى الطلب على الأجهزة الكهربائية خلال 6 أشهر

❏ %3 زيادة فى السعر بعد التعويم ..وفتح أسواق جديدة فى أوروبا وأفريقيا ❏ 80 مليون جنيه توسعات ..وقانون الاستثمار يجتذب شركات عالميةأحمد عاشورقال عمرو سعيد، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف "ميراكو"، إن حجم الطلب على السلع والأجهزة الكهربائية سيتعافى خلال 4 - 6

❏ %3 زيادة فى السعر بعد التعويم ..وفتح أسواق جديدة فى أوروبا وأفريقيا

❏ 80 مليون جنيه توسعات ..وقانون الاستثمار يجتذب شركات عالمية



أحمد عاشور

قال عمرو سعيد، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف “ميراكو”، إن حجم الطلب على السلع والأجهزة الكهربائية سيتعافى خلال 4 – 6 أشهر، بعد توقف تذبذب الأسعار الناتجة عن عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأضاف – فى تصريحات للصحفين أمس الأول، خلال الملتقى السنوى الذى عقدته الشركة للموزعين – أن السبب الرئيسى فى ركود الأسواق هو ترقب المستهلكين لانخفاض الأسعار الفترة القادمة، مشيرا إلى أن شركته تسعى للحفاظ على نفس معدلات النمو التى حققتها فى 2016.

وعن تأثير تعويم الجنيه على أسعار وحدات الشركة قال إنها ارتفعت %3 فقط، خاصة أن الفترة السابقة لقرار التعويم شهدت ارتفاعات كبيرة فى ثمن الأدوات الكهربائية، تأثرا بارتفاع الدولار فى السوق السوداء.

وأكد أن الاستثمارات السنوية لشركته تصل إلى 80 مليون جنيه، وحجم المبيعات بلغ خلال 2016 نحو 1.97 مليار جنيه.

وذكر أن الشركة تستهدف التوسع فى فتح أسواق تصديرية جديدة فى دول أوروبا وأفريقيا الفترة القادمة، موضحا أن الصادرات تستحوذ على %22 من مبيعات الشركة، وتتركز فى الإمارات والكويت والبحرين والسعودية، وتساهم فى توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام وقطع الغيار.

وأعلنت “ميراكو”، خلال ملتقى الموزعين عن 4 من أحدث منتجاتها من أجهزة التكييف، وهم Carrier Optimax Inverter، وCarrier Optimax، وMidea Mission & Mission inverter، وهم مجموعة أجهزة تكييف الهواء المنفصلة الحائطية، يتميز بوظيفة “الواى فاى” الاختيارية والتنظيف الذاتى، ونظام صحى فعال لتنقية الهواء، وتشغيل فعال بأقل استهلاك للكهرباء، ووظيفة التشخيص الذاتى لاكتشاف الأعطال، وتكنولوجيا بلازما جرين، وهى من إنتاج شركة “كاريير” و” ميديا” الرواد فى مجال تصنيع أجهزة التكييفات المنزلية فى العالم.

وأكد أن الهدف الرئيسى لملتقى الموزعين السنوى، هو التعرف على المنتجات الجديدة للشركة ، مشددا على أن الشركة تسعى إلى التوسع فى ضخ استثمارات جديدة مستقبلية فى مصر، خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، مشيدا بجهود الحكومة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين والشركات العاملة فى السوق المصرية.

وتقوم “ميراكو” بطرح منتجات “كاريير” العاملة فى تكنولوجيا الخاصة بالتدفئة وتكييف الهواء وحلول التبريد، تقوم شركة “ميديا” العالمية للأجهزة المنزلية بطرحها منتجاتها عبر ” ميراكو ” أيضا.