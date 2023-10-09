رئيس «ميد تقسيط»: حصلنا على تسهيلات ائتمانية بقيمة 300 مليون جنيه من 3 بنوك‎

قال سامح منتصر، رئيس مجلس إدارة شركة ميد تقسيط للتمويل الاستهلاكي، إن الشركة حصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة 300 مليون جنيه من 3 بنوك، هم ميد بنك، والأهلي، وبنك التنمية الصناعية.

وأضاف منتصر خلال كلمته في مؤتمر نظمته الشركة اليوم، أن البنوك اتجهت لتأسيس شركات تمويل تابعة لها لجذب عملاء جدد.

وذكر أن ميد بنك قرر تأسيس شركة متخصصة في التمويل الاستهلاكي بالأخص لأن معدلات النمو مرتفعة جدًا في هذا النشاط، بالإضافة إلى اتجاه عدد كبير من الشركات لهذا المجال، وبالتالي فإن المنافسة ستؤدي إلى خدمات جيدة.

وتابع أن الشركة تم تأسيسها في منتصف عام 2022، وتقديم خدماتها يتم بالكامل الكترونياً.

وأكمل أن الشركة عملت معظم عام 2022 على تهيئة العمل على نظام تطبيق إلكتروني سهل وآمن، متابعاً أن الشركة تحصل على تمويلات من ميد بنك وكذلك بنوك أخرى.

وأشار إلى أن البدء الفعلي لنشاط الشركة تم في الربع الأول من العام الحالي، معتبرا ان العام الجاري هي سنة خبرة مكتسبة تمهيدًا للعمل بقوة خلال عام 2024.

وأفاد ان القطاعات التي يتم تمويلها تشمل الإلكترونيات، وتجهيزات المنازل، وخدمات التعليم كأقساط المدارس، وقطاع الاستهلاك الخاص بالملابس.

وأوضح ان نصيب الشركة من السوق سينمو مع الوقت.

جدير بالذكر أن “ميد بنك” حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في منتصف 2022 تقريباً، بشأن ترخيص وتأسيس شركة ميد بنك للتمويل الاستهلاكى تحت اسم “ميد تقسيط”، وذلك من أجل مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، ومن أجل تلبية احتياجات العملاء لتقسيط السلع والخدمات بأبسط وأسرع الإجراءات ودون الحاجة لفتح حساب أو الذهاب إلى فروع البنك.