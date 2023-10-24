رئيس مياه الشرب بالإسكندرية يستقبل أعضاء النقابة المهنية والمرافق العامة لليونان وبلغاريا

استقبل المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية اليوم وفدا من نقابتي المرافق لكل من دولتي اليونان وبلغاريا.

جاء ذلك في إطار تبادل الخبرات النقابية منها والمهنية وسبل تعزيز التعاون والصداقة المشتركة التي تربط بين مصر ودولتي اليونان وبلغاريا فيما يخص شئون المياه.

ورحب المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية بالزوار لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وتم اصطحابهم في جولة لمحطة مياه شرقى والتعرف على مراحل تنقية المياه، بداية من دخولها المحطة وحتى خروجها للمستهلك مرورا بالمعامل، وللاطلاع على أحدث المستجدات والتقنيات الفنية والمعملية المتخصصة في معالجة المياه فيما يخص مجال مياه الشرب وتنقية ومعالجة المياه.

تعتبر مثل هذه الزيارات بمثابة تبادل الخبرات بين شركة مياه الإسكندرية وشركات مياه الشرب على مستوى العالم، مما يساعد على اكتساب خبرات عملية جديدة وأحدث التكنولوجيا المستخدمة فى عمليات تنقية مياه الشرب، وأيضاً تبادل الخبرات النقابية والمهنية لتنمية المستوى العلمى والعملى خاصة فى مجال الموارد المائية والإدارة الرشيدة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى تطوير المنظومة المائية في مصر وتعظيم العائد منها.

كما أكد المهندس أحمد جابر أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين الدول المشاركة، وتم استعراض سبل تعزيزها في الفترة القادمة ومواجهة التحديات الجديدة للتغيرات المناخية ورؤية مصر 2030.