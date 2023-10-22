رئيس «مياه الإسكندرية» يتفقد مراكز خدمة العملاء

تفقد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية مركز خدمة عملاء الورديان، وفرعي العجمي والساحل، وفرع ومركز خدمة عملاء “6” أكتوبر، برفقة الدكتور أمير حجاب رئيس القطاع التجاري ومديري الفروع وخدمة العملاء.

وطلب رئيس الشركة حصر العدادات المتوقفة والتالفة التابعة لكل فرع وتغييرها بعدادات مسبقة الدفع، وذلك حرصا على محاسبة المواطنين على استهلاكات فعلية، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، وحل جميع المشاكل المتعلقة بالقراءات.

كما تابع أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية والمتأخرات، وتقليل نسبة الفاقد بالفرع، كما أمر بالحد من المياه الخلسة، وتقنين أوضاعها وعمل تعاقدات جديدة لها،

وإستمع جابر إلى شكاوى المواطنين بمراكز خدمة العملاء وأمر بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن.

وأضاف الدكتور أمير حجاب أن القطاع التجاري يسعى إلى الوصول بالعميل إلى مستويات متميزة من الخدمات.بعدها قام بصحبة المهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع غرب والساحل ومديرى ومسئولى القطاع بالمرور على هندسات القبارى و “6” أكتوبر، وروافع كل من المكس والدخيلة وأبو يوسف و”6″ أكتوبر والكيلو “26” وبرج العرب الساحلى، وتفقد نقطة التمركز الموجودة بالرافع، وبرج العرب القديم ورافع مدينة برج العرب، وتابع عمليات الضغوط والصيانة والإحلال والتجديد وخط سير العمل بها.

وفى نهاية الجولة تابع أعمال مد 12 كيلومتر مواسير 12 بوصة بطريق حسن علام ، ثم متابعة أعمال ترحيل خط 1000 مللي بمشروع دلتا مصر ، وأخيرا المرور على أعمال ترحيل خط 1000مللي على مصرف الغربانيات لتوسعة الطريق.