رئيس «مونجينى»: ندرس التوسع بالسوق المصرية.. وضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج

تدرس مجموعة مونجينى للمعجنات والمخابز التوسع فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، عبر إنشاء مصنعين جديدين فى محافظتى الإسكندرية وأسيوط، كما تعتزم ضخ استثمارات جديدة، لإضافة خطين لأحد مصانعها القائمة بمصر بقيمة 4 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2024، وفقا لتصريحات إدريس خوراكيولا رئيس مجلس إدارة.

وأضاف “خوراكيولا” فى حوار خاص لـ«المال» أن المجموعة تستهدف من تلك التوسعات تغطية احتياجات السوق المحلية.

وقال إن عدد متاجر بيع منتجات مونجينى من المرتقب أن تصل إلى 200 فرع بختام العام الحالي.

ولفت “خوراكيولا” إلى أن الشركة تعتمد في إنشاء الأفرع الجديدة على نموذج “ franchise”، وفقا للقدرة المالية والإدارية للأفراد الراغبين في التواجد في المنظومة.

ومونجينى هي سلسلة معجنات ومخابز هندية مقرها مومباى، تأسست فى 1956 وتمتلك 14 مصنعًا في مدن متفرقة هناك.

وبدأت شركة مونجيني باكورة استثماراتها في مصر عام 1991 بقيمة 700 مليون جنيه، وتمتلك مصنعين، أحدهما بمدينة السادات وآخر فى أبو رواش، واستطاعت أن تصبح أحد أكبر اللاعبين بقطاع الحلوى بالسوق المحلية فى فترة زمنية قصيرة.

وأشار «خوراكيولا» إلى أن «مونجينى» تسعى لتحسين جودة منتجاتها ومضاعفة قدراتها ليتسنى لها تغطية السوق المحلية بالكامل والانتشار السريع.

وتابع أن القدرة الإنتاجية لـ«مونجينى» من منتجات التورتة الطازجة تصل لحوالى 2 مليون سنويا، و”الجاتو” لما يقارب 20 مليون قطعة سنويًا.

وأضاف أن «مونجينى» تستحوذ على حصة قدرها 35 % بالسوق المحلية وتستهدف زيادتها إلى %50 خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن الشركة بدأت العام الماضى طرح منتجات جديدة بالسوق المحلية عبارة عن عبوات من قطع الكيك المغلفة تحت مسمى علامة تجارية “جينس”، بحصة سوقية قدرها %1، ومستهدف زيادتها إلى %3 بختام العام الحالى.

وتابع أن “مونجينى” بدأت تصدير منتجاتها المغلفة إلى عدة دول، تتضمن “فلسطين وليبيا واليمن”، كما تخطط لإنتاج المزيد للتوسع فى الأسواق الأفريقية.

وكان “خوراكيولا” قد قال فى تصريحات سابقة لـ”المال”، إن شركته تستهدف زيادة مبيعاتها بنهاية العام الحالى، لتصل إلى 575 مليون جنيه، مقابل 500 مليون العام الماضى، بنسبة ارتفاع قدرها %15.

وعلى صعيد توفير مكونات الإنتاج، أوضح “خوراكيولا” أن “مونجينى” تتعاقد مع كبار مستورديها، مشيرًا إلى أن شركته اتبعت منظومة التخزين الآجل لمدة 6 أشهر على أقصى تقدير، لتتفادى صعوبة وصول الإمدادات، فى ظل الأزمات العالمية الراهنة.

وأضاف أن الأزمة لا تكمن فى توفير الخامات، بل فى ارتفاع تكلفتها خلال الشهور القليلة الماضية، والتى قفزت بنسب متفاوتة بين 30 إلى %40.

ولفت إلى أن سعر طن السكر الأبيض يتراوح حاليًا بين 20 إلى 21 ألف جنيه، مقابل 18 ألفا مؤخرًا، فيما صعد الكاكو إلى 180 ألفا مقابل 64 ألفا.

وتابع أن طن اللبن “منزوع وكامل الدسم “ وصل إلى 160 و180 ألف جنيه على التوالى، فيما ارتفع قالب الزبدة “25 كيلو” من 3300 إلى 5600 جنيه.

وأشار “خوراكيولا” إلى أن إقبال المستهلكين تراجع بشكل ملحوظ نتيجة التضخم الذى تشهده البلاد، والذى انعكس سلبًا على قدراتهم الشرائية، موضحًا أن الغالبية أصبحت تفضل شراء كميات قليلة من المنتجات.

وأضاف أن الشركة اضطرت لرفع أسعار منتجاتها بالسوق المحلية بنسب تتراوح من 15 إلى %20، نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج، كما قامت بتنويع منتجاتها وتخفيض أحجامها حتى تصبح فى متناول كل الفئات.

وتوقع “خوراكيولا” ثبات أسعار المنتجات الغذائية بالسوق المحلية بعد الارتفاع الأخير، لافتا إلى أن أى زيادة فى أسعار المنتجات ستُخفض الطلب، فى ظل الركود الذى تعانيه السوق؛ لذلك يجب على أى شركة أن تضع فى اعتبارها المستهلك فى المقام الأول قبل إجراء أى تغيير فى سعر المنتجات.

وأكد “خوراكيولا” أن مصر سوق واعدة وكبيرة، فى ظل تعدادها السكانى الكبير، مشددا على أن الحكومة المصرية تسعى لتشجيع المستثمريين وتطبيق حزمة من القرارات المحفزة لهم.

وطالب “خوراكيولا” بخفض أسعار الأراضى الصناعية وتوفير الدعم اللازم على أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع، ومنح المزيد من الإعفاءات الضريبية، والاهتمام بصغار المصنعيين، خاصة أن الصناعة تعتبر قاطرة التنمية.

وضرب مثالًا بتجربة الهند والصين وألمانيا فى تنفيذ مدن صناعية لإنتاج الخامات المعرف بالصناعات التكميلية بدلا من الاعتماد على المكونات المستوردة وأيضًا قطع الغيار الماكينات المستخدمة فى التصنيع.

وأكد “خوراكيولا” أنه فى حالة توافر المواد الخام المستوردة ستنخفض الأسعار بالتبعية وتزيد القدرات الإنتاجية للمصانع.

وشدد “خوراكيولا” على ضرورة التركيز على تطوير العمالة الفنية ومنحها المزيد من الخبرات حتى تواكب التوجهات الصناعية الحديثة، مضيفًا أن الاستثمار فى العنصر البشرى من أبرز مقومات التنمية.

ويستهدف جهاز التمثيل التجارى زيادة الاستثمارات الهندية فى مصر بنهاية 2023، لتسجل 4.2 مليار دولار.

وتبلغ قيمة الاستثمارات الهندية بمصر حوالى 3.2 مليار دولار، فى 52 مشروعًا بمجالات الكيماويات وأسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة، وفق بيان صادر، أمس الأول، عن وزارة التجارة والصناعة.

وتشمل بعض الاستثمارات الهندية الرئيسية فى مصر، شركات تى سى آى سانمار (بقيمة 1.5 مليار دولار)، والإسكندرية كاربون بلاك، وكيرلوسكار، ودابر إنديا، وفليكس بى فيلمز، وسكيب للأصباغ، وجودريج، وماهيندرا، ومونجينى، وتوفر هذه الشركات فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لما يقرب من 35 ألف مصرى.