رئيس مول الماركتو : أرحب بقرار غلق المحال باكراً.. وتأجيل الإيجارات أمر قابل للتفاهم

وصف أحمد شيحة ، رئيس مول الماركتو ، قرار الحكومة بغلق المحال التجارية باكرًا في الساعة السابعة مساء كأحد الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا بالقرار الصائب. ويعد مول الماركتو أحد المراكز التجارية المتخصصة في الأجهزة المنزلية والالكترونيات ويقع في مدينة نصر.…

وصف أحمد شيحة ، رئيس مول الماركتو ، قرار الحكومة بغلق المحال التجارية باكرًا في الساعة السابعة مساء كأحد الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا بالقرار الصائب.

ويعد مول الماركتو أحد المراكز التجارية المتخصصة في الأجهزة المنزلية والالكترونيات ويقع في مدينة نصر.

تابع في تصريحاته لـ”المال”، قائلا : “على الجميع الالتزام بتعليمات الحكومة، ونحن مستعدون لكل تبعيات القرار.

لافتا إلى أن تأجيل إيجارات المستأجرين أمر قابل للتفاهم، خاصة أن الدولة قررت تسهيل الالتزامات البنكية مع البنوك وتأجيل تسديد الفوائد 6 أشهر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، أصدر قرارًا بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور من اليوم وحتى 31/ 3/ 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونص قرار مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي في مادته الأولى على: “تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكل أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/ 3/ 2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية”.

وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.