رئيس مودرن موتورز : «سلطان أوتو» ليست مدرجة في شبكة توزيع سوزوكي الميني فان

علق محمد يونس ، رئيس مجلس إدارة مودرن موتورز الوكيل المحلى للعلامة اليابانية سوزوكى ، على تصريحات محمد سلطان ، رئيس شركة «سلطان أوتو» – التى أدلى بها لـ«المال» سابقًا- بشأن حصول «سلطان» على حق توزيع سيارات المينى فان بالشراكة مع بودى أوتوموتيف حصريًا فى السوق المحلية قائلًا : «بودى أوتوموتيف أحد موزعى سيارات سوزوكى المينى فان ».

أكد يونس لـ«المال» أن الشركة لم تقم بضم موزعين جدداً فى شبكة توزيع سياراتها التجارية من شريحة المينى فان فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية ، مضيفًا أن «سلطان أوتو» ليست مدرجة فى قائمة شبكة توزيع سيارات سوزوكى الفان.

كان محمد سلطان ، رئيس «سلطان أوتو» ، الموزع المعتمد للعلامات التجارية « رينو ، سانج يونج » كشف فى تصريحات سابقة لـ « المال » عن انتهاء المفاوضات مع شركة « مودرن موتورز » للحصول على توزيع سيارات سوزوكى المينى فان ذات النسخة المجمعة محليًا بالشراكة مع « بودى أوتوموتيف » بواقع 3000 مركبة ، على أن يبدأ الوكيل المحلى فى تسليم الكميات المتعاقد عليها خلال الشهر المقبل، الأمر الذى نفاه رئيس شركة مودرن موتورز.

بحسب الإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات « أميك » ، فإن العلامة التجارية « سوزوكي » استحوذت على النصيب الأكبر من مبيعات سيارات « المينى فان » ، بنسبة بلغت %47 بإجمالى بيع 2137 مركبة خلال 11 شهرًا الأولى من العام الماضى.