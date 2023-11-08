رئيس موانئ هاتشنسون: مصر ستصبح لؤلؤة المنطقة وتشهد نموًا ضخمًا فى البنية التحتية

أكد جارى أتشون، الرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ هاتشنسون مصر، أننا نعد من الشركات الكبيرة المدرجة في البورصة، وتتعامل في حجم استثمارات كبير، ونعمل بالعديد من الموانئ في العالم، وفي الحاويات نملك 10% من إجمالي هذا القطاع في العالم.

جاء ذلك خلال جلسة التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

وأشار إلى أن الشركة في مصر منذ عام 2005 وسعداء بمنح الحكومة المصرية الفرصة لنا للاستثمار في مصر، مؤكدا أن مصر ستكون لؤلؤة المنطقة وستجذب الكثير من المستثمرين.

وأضاف أن الشركة ملتزمة باستثمارات 2 مليار دولار في مصر خلال السنوات المقبلة، واستمرار التعاون مثل ميناء السخنة وأبو قير، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لاهتمام الشركة بمصر أنها تتمتع بموقع استراتيجي في القنوات البحرية المهمة.

وأكد أن حركة البضائع تكون عابرة للمحيطات وتربط بين السواحل الأمريكية وآسيا وأوروبا، ومصر في منتصف البحرين الأحمر والمتوسط، أى أن كل السفن تمر عبر مصر، ولفت إلى أن مصر تملك أيدى عاملة كبيرة، علي عكس المدن الصناعية والتي تشهد انخفاض في السكان، مصر تشهد نموا سكانيا 20% منهم شباب تحت سن 20 عاما وهو ما يعطي فرصة للإنتاج والصناعات.

وأضاف أن هناك إصرارا كبيرا من الحكومة المصرية على تحديث النظم لديها وهو ما يشجع الاستثمار، لأنه لو لم يتم تطوير البنية التحتية سيكون النمو بطيئا، مشيرا إلى أنه بعد تواجده في مصر منذ 3 سنوات يجد تغيرا ضخما في تطوير البنية التحتية.

وأكد أن استثمارات الشركة في مصر بسبب تعاون الحكومة وحل جميع المشاكل بسرعة، وفي المستقبل في مصر نهتم بالجانب اللوجستني لأنه دونه لا يمكن نقل للبضائع لذلك نضع هذا في قيد التنفيذ قريبا، كما نعمل على ملاءمة التكنولوجيا في مصر، وهناك تقدم في العين السخنة من خلال زياده الكفاءة، وكل التوفير الذي سيتحقق يذهب إلى مصر حتي تستطيع الاستفاده بالنتائج الإيجابية للمشروع.