رئيس موانئ البحر الأحمر يتفقد ميناء العين السخنة

تفقد اللواء ا.ح مهندس محمدعبدالرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه لموانيء البحرالأحمر الوحدات البحرية المملوكهة للهيئة والعاملة بميناء العين السخنة وهي القاطرتين تحيا مصر 1،2 بقوة شد 70طن والقاطرة تحيا مصر3 بقوة شد 55طن

وقام بالمرور على الوحدات البحرية والتأكد من كفاءتها للقيام بأية أعمال قطر لكافة السفن التي ترتاد ميناء السخنة بالحمولات المختلفه نظرا للأهمية الاقتصادية لميناء العين السخنة، بجانب التأكد من توافر وسائل المعيشة المختلفه وقطع الغياراللازمة للوحدات واستمع لمطالب العاملين ووعد بسرعة تلبية كافة هذه المطالب في اقرب وقت٠

وشدد عبدالرحيم علي ضرورة توافر بيئه صحية وأمنه للعاملين وضرورة توافر وسائل الأمن والسلامة لكافة العاملين علي الوحدات البحرية.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء حرص قيادة الهيئة علي التواصل المستمر مع العاملين في أماكن عملهم وتوضيح موقف الهيئة من المشروعات الحالية لزيادة الوعي لدي العاملين ووأد اية اشاعات ورفع الروح المعنويه لدي العاملين وتبادل الاراء مع العاملين بالمواقع المختلفه والوقوف علي مطالب العاملين لسرعة تلبيتها