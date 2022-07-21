رئيس موانئ البحر الأحمر يبحث مع وفد «لومان» الألمانية فرص تحويل الموانئ إلى «خضراء»

استقبل اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس ،وفد مجموعة لومان العالمية المتخصصة في البنية التحتية وإنتاج الطاقة النظيفة وإدارة المخلفات بأحدث التكنولوجيات الألمانية ،برئاسة لومان توماس لبحث فرص التعاون والاستثمار في مجال البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة للاستفادة في تحويل الموانئ إلي موانئ خضراء .

وأشاد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بالدراسات المقدمة من المجموعة لتطوير البنية التحتية في مجال إنتاج الطاقة النظيفة لتقليل تكلفة استهلاك الكهرباء وإمداد السفن المتراكية علي الأرصفة بالطاقة اللازمة حيث قدمت “لومان” تصورا بشأن إعادة تدوير المخلفات لإنتاج الوقود الحيوي كمرحلة اولي وصولا لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمرحلة ثانية.

كما تم استعراض عدد من الحلول المبتكرة لمشكلات البيئة في الموانئ مع مراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية والاتفاقات الدولية الملزمة في هذا الشأن حيث تشمل الحلول الحد من انبعاثات الكربون والوصول إلي “صفر” انبعاثات من خلال تكنولوجيا حديثة وخبرة كبيرة تتمتع بها المجموعة في ذلك الإطار .

و حضر اللقاء المختصين علي جميع المستويات من العاملين بالهيئة ووفد مجموعة لومان العالمية الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور وليد عرفة ونائب رئيس مجلس إدارة المجموعة اللواء محمد عبد الواحد ومدير العلاقات الحكومية اللواء مهندس محمد عبد المنعم طه والمستشار الإعلامي محمد مخلوف.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتى عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي ألمانيا ولقاء المستشار الألماني أولاف شولتس والعديد من رجال الأعمال والمستثمرين الألمان ودعوتهم للاستثمار في مصر ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بحرص مصر خلال الفترة المقبلة علي الاستمرار في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الألمانية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

كما تأتي أيضا الزيارة تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ وتماشياً مع توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ، وضرورة الاستخدام الأمثل للمقومات التي تمتلكها موانئ البحر الأحمر لتعزيز التنافس مع الموانئ المجاورة لكي تصبح جاذبة للخطوط الملاحية والاستثمارات المحلية والأجنبية .