رئيس موانئ البحر الأحمر ومستشار وزير النقل للمشروعات يتفقدان ميناء بورتوفيق

تفقد اليوم اللواء أ . ح مهندس محمد عبد الرحيم حميد رئيس مجلس إدارة الهيئة واللواء خالد مبارك مستشار وزير النقل للمشروعات ميناء بورتوفيق البحري، حيث بدأت الجولة بتفقد برج حركة الميناء والذي تم الانتهاء من أعمال تطويره وتسليمه للهيئة استلاما مبدئيا ومن أعلى البرج تم مناقشة كافة أعمال التطوير القائمة بالميناء ومراجعة الأعمال المزمع تطويرها في المرحلة القادمة، ومداولة دراسة الجدوي من أعمال التطوير اللازمة.

وتبادلا الآراء حول أهمية هذه الاعمال لسرعة البدء في تنفيذها بعد انهاء الاجراءات اللازمة وبعد ذلك تم تفقد الرصيف خلف الشمالي لمعاينة اماكن المشروعات المستقبلية علي ارض الواقع وتم الانتقال الي الرصيف الجنوبي بميناء بورتوفيق وزيارة ترسانة السويس البحرية وكان في استقبالهما المهندس عصام محمد رئيس مجلس ادارة ترسانة السويس البحرية حيث تم تفقد الرصيف الجنوبي للميناء والمخازن وساحات التشوين علي الرصيف وزيارة الحوض العائم بالترسانة .

وأشاد اللواء خالد مبارك مستشار وزير النقل للمشروعات بأعمال التطوير المستقبلية المزمع انشائها بميناء بورتوفيق للنهوض بالميناء واعادة تشغيله لما يمثله الميناء من اهمية اقتصادية لأهالي السويس.