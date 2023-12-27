رئيس موانئ أبوظبي: اتفاقية تطوير ميناء سفاجا خطوة كبيرة لدعم التجارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي

أعرب محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي عن سعادته بالتواجد في جمهورية مصر العربية، للاحتفاء بإبرام اتفاقية الامتياز النهائية لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا.

وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب مراسم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا2) بميناء سفاجا البحري، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ووصف الاتفاقية بأنها بمثابة خطوة كبيرة ستساهم في تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم التجارة والخدمات اللوجستية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال الشامسي إن الشراكة مع الحكومة المصرية مع توجههم لتوحيد الجهود والرؤى للنهوض بالموانئ وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وتابع أن هذا الاتفاق يعكس ثقة الحكومة المصرية الشقيقة بقدرات مجموعة موانئ أبوظبي في دعم خطط الحكومة المصرية الطموحة للتنمية الاقتصادية وبدورها في تيسير حركة التجارة العالمية، وتطوير وتشغيل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية وتعزيز الربط مع الأسواق العالمية.

وأكد حرصهم على تعزيز دور موانِئِنا العربية وتنافسيتها ضمن شبكات التجارة البحرية، والارتقاء بموقعها المحوري على الخارطة العالمية وزيادة مساهمتها في اقتصادات بلادنا.

وقال إن مصر هي من أقدم الدول البحرية في العالم وتتمتع بأهمية استراتيجية على امتداد طرق التجارة البحرية العالمية وبموقع جغرافي حيوي بين ثلاث قارات، وتطل على البحرين الأحمر والمتوسط اللذان يتصلان بقناة السويس، أحد أهم الممرات المائية في العالم. وعلاوة على ذلك تمتلك إمكانات فنية وبشرية هائلة تساهم في نجاح أي مشروع.

وأضاف أنه في ظل الجهود الدؤوبة للحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد كافة الموانئ المصرية في الآونة الأخيرة عمليات تطوير شاملة في البنية التحتية البحرية والخدمات اللوجستية ذات الصلة، وتشمل إنشاء موانئ ومحطات بحرية جديدة، ونتج عن تلك الجهود ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي لمصر ليقفز (11) مركزاً في عام 2023 مقارنة بعام 2018.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، واللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

ووقع العقد كل من اللواء بحري ا.ح/ أسامة صالح محمد، نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر للتشغيل، ومن جانب تحالف شركات موانئ أبوظبي، أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط.