رئيس منظمة الجايكا بأوروبا تتفقد ترميم مركب خوفو الثانية

دعاء محمودزارت ظهر اليوم الأحد Miyahara Chie رئيس منظمة الجايكا فى أوروبا والشرق الأوسط ووفد من مكتب الجايكا فى طوكيو والقاهرة مشروع ترميم مركب خوفو الثانية، بمرافقة عيسى زيدان المشرف على الترميم بالمشروع وممدوح طه المشرف الأثرى علي المشروع وهيروماسا كروكوتشى مدير الجانب اليابانى.وأوضح زيدان أن

دعاء محمود

زارت ظهر اليوم الأحد Miyahara Chie رئيس منظمة الجايكا فى أوروبا والشرق الأوسط ووفد من مكتب الجايكا فى طوكيو والقاهرة مشروع ترميم مركب خوفو الثانية، بمرافقة عيسى زيدان المشرف على الترميم بالمشروع وممدوح طه المشرف الأثرى علي المشروع وهيروماسا كروكوتشى مدير الجانب اليابانى.

وأوضح زيدان أن الزيارة أشتملت علي تفقد مراحل العمل مع شرح مفصل عن خطوات المشروع بدءا من أعمال رفع الأخشاب من حفرة المركب وأيضاً أعمال الترميم للقطع الخشبية التى تم استخراجها خاصة القطع كبيرة الحجم.

وأكد زيدان أن Miyahara Chie أعربت عن سعادتها بزيارة هذا المشروع الكبير الذي تهتم به اليابان والجايكا، وأبدت آملها في رؤية تلك المركب مجمعه في المتحف المصري الكبير.

كما حرصت أيضاً والوفد المرافق لها على زيارة مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير وكان في استقبالهم د. أسامه أبو الخير مدير عام شئون الترميم بالمتحف حيث تفقدوا مراحل سير العمل بمعمل الأخشاب ومعمل الآثار العضوية ومعمل الآثار الثقيلة وأيضاً المخازن الأثرية.