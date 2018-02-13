رئيس منطقة الشرق الأوسط بهيلتون: خطتنا تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030

دعاء محمود قال رودي ياجرسباخر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في هيلتون، إن خطة المجموعة تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيراً إلي ان هيلتون تدير نحو 17 فندقاً في أهم المعالم السياحية والرئيسية بالسوق المصرية. وأضاف ياجرسباخر أن…

دعاء محمود

قال رودي ياجرسباخر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في هيلتون، إن خطة المجموعة تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيراً إلي ان هيلتون تدير نحو 17 فندقاً في أهم المعالم السياحية والرئيسية بالسوق المصرية.

وأضاف ياجرسباخر أن دخول العلامة الفاخرة والدورف أستوريا في مصر ولآول مرة في السوق الأفريقي خطوة هامة خاصة أنها من أسرع العلامات نمواً، موضحاً أن ذلك يعود لتحسن الأوضاع الأقتصادية بالسوق المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة اليوم للإعلان عن توقيع عقدي إدارة فندقي هيلتون القاهرة هليوبوليس وهليوبوليس تاورز الفاخر والذي سيصبح أول فندق يحمل العلامة التجارية التابعة للمجموعة” والدورف استوريا” في أفريقيا ومصر.

وأشار رودي إلي أن افتتاح فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس يصبح الفندق السادس للشركة في العاصمة المصرية، موضحاً أن قرب الفندق من مطار القاهرة والقاهرة الجديدة سيسهم في تحفيز الحركة ونسب الإشغال .

ولفت إلي أن الفندق يضم نحو 1400 عامل ، مشيراً إلي أن عقود الإدارة للمجموعة في السوق المصري تكون طويلة الأجل متابعاً أن الظروف التي تمر بها اي دولة في العالم هي التي تحدد استراتيجية عمل المجموعة بها.

من جانبه قال محسن أبو العزم، العضو المنتدب لشركة الخليج-مصر للفنادق والسياحة (ش.م.م) إن الشراكة مع هيلتون لإدارة هذين الفندقين خطوة جيدة للغاية المتميزين فمن خلال مجموعة متنوعة من الخدمات والعروض ذات المستوى العالمي سيضع للفندقين معاييرًا جديدة للإقامة في القاهرة والمنطقة بأكملها.

يذكر أن شركة هيلتون وقعت مؤخراً مع شركة الخليج-مصر للفنادق والسياحة (ش.م.م) عقدين لإدارة وتشغيل فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس و فندق هليوبوليس تاورز الفاخر تحت علامتين تجاريتين منفصلتين.

ويضم هيلتون القاهرة هليوبوليس نحو 593 غرفة، كما يضم فندق هليوبوليس تاورز نحو247 غرفة فاخرة والذى من المخطط أن يصبح تحت علامة (والدورف أستوريا ( التجارية خلال العام الحالي.