رئيس «منتجي الدواجن»: غدا نضع اللمسات الأخيرة لاتفاق بيع البيض بسعر مخفض

سيكون الاتفاق بين الاتحاد منتجي الدواجن و3 جهات هي وزارة الزراعة عبر منافذها وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية والشركة القابضة التابعة للمجمعات التموينية

كشف محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن هناك اجتماعا غداً مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لوضع اللمسات الاخيرة لاتفاق لبيع البيض مخفض السعر عبر المجمعات الاستهلاكية.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأشار العناني إلى تفاصيل المبادرة التي عقدها الاتحاد مع ثلاثة جهات هي وزارة الزراعة عبر منافذها وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومع الشركة القابضة التابعة للمجمعات التموينية؛ لضخ منتجات البيض بأسعار تناسب المواطنين مع موجة الغلاء التي ضربت سوقي الدواجن وبيض المائدة خلال الفترة الاخيرة

العناني: بدأنا اليوم ضخ كميات من البيض في فروع شركة أمان وبيع بسعر خمسين جنيها وسعر التسليم 46 جنيهاً



وكشف أنه بالفعل تم بدء تفعيل المبادرة وتحركت خمس سيارات تم تحميلهم لشركة أمان بمنافذها في القاهرة.



وأوضح أنه على وشك الانتهاء من تفاصيل الاتفاق الذي يتم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن بتوريد البيض للبيع بالمجمعات الاستهلاكية للمساعدة في التخفيف على المواطن ارتفاع وغلاء الأسعار.

وقال إن اجتماعاً سيعقد في الغد بهذا الخصوص يضع اللمسات الاخيرة على ملامح الاتفاق قائلاً : “لهم طلبات خاصة تتعلق بأمور التغليف وعرضوا علينا أن نبيع بأنفسنا البيض في فروع المجمعات الاستهلاكية”.



لكنه شدد أن الاتفاق سينتهي في الغد بملامحه الأخيرة قائلاً : “سيكون الاتفاق النهائي غدا في ملامح طرح البيض في المنافذ”.



ورداً على سؤال بشأن متوسطات أسعار البيض التي بيع بها اليوم، قال العناني : “الأسعار متفاوتة طبقا لكل سلسلة تجارية فكارفور تختلف عن مثيلاتها لكن في المتوسط بيع الأسعار لطبق البيض وصل إلى 65 جنيهاً في السوبر ماركت”.



وأوضح أن فروح شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية طرحت أسعار طبق البيض اليوم بخمسين جنيها قائلاً : “سعر التسليم من المزراع هو 46 جنيهاً وتم تسليمه لفروع شركة أمان بسعر خمسين جنيه”