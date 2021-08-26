رئيس «ملاحة بورسعيد» يطالب بإعفاء أنشطة الخدمات من الجمارك والضرائب وتشغيل أبناء القناة

طالب النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، وعضو مجلس الشيوخ، بمراعاة نسب تعيين أبناء بورسعيد ومدن القناة فى المشروعات البحرية والصناعية، المزمع إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد، خاصة التعاقدات التى يبرمها المطور الصناعي مع المستثمرين، لافتا إلى أن بورسعيد تحظى الآن بالعديد من الأكاديميات المؤهلة للشباب مثل الأكاديمية البحرية وجامعة بورسعيد.

كما طالب اللمعى بتخصيص جزء من المنطقة الصناعية شرق بورسعيد لإنشاء مصانع وورش صغيرة لصغار المستثمرين، مشيدا بتجربة إنشاء المجمعات الصناعية التى تم إقامتها بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

ولفت إلى أهمية منح مزيد من المزايا والحوافز لتنمية تجارة الخدمات بشرق بورسعيد أسوة بالمزايا والحوافز الممنوحة للمشروعات الصناعية.

ومن ناحيته أكد اللواء محمد برايا، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تدرس مع شركة شرق بورسعيد للتنمية القائم بأعمال المطور الصناعى بالمنطقة إنشاء مركز تدريب العمالة لتلبية احتياجات المصانع المزمع إنشاؤها، فضلا عن دراسة مركز تدريب تابع للمنطقة الصناعية الروسية لضمان توفير العمالة وتشغيل أبناء مدن القناة.

وأكد برايا أن الهيئة الاقتصادية قضيتها الأساسية هى المستثمر لذا ندرس حاليا إجراءات تقديم مزيد من التيسييرات فى عمليات الانتقال من وإلى المنطقة عبر الأنفاق.

وأوضح اللواء علاء عبد الكريم مستشار الهيئة للاستثمار، أن المنطقه تستهدف تنمية نشاط الخدمات ونحن فى المرحله النهائية لإقرار رخص تموين السفن بعد طرحها على الشركات العالمية، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة

ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وأشار إلى أن الهيئة الاقتصادية بذلت جهدا كبيرا فى أن يتم موافقة وزارة المالية على إدراج الخدمات ضمن السلع والبضائع التى يتم تحصيل ضريبة صفر عليها عند قيام مشروعات المنطقه بالاستيراد والتصدير، فيما سيتم تحصيل ضريبة على الدخل فقط من مشروعات تموين السفن.







وكانت محافظة بورسعيد قد عقدت صباح اليوم الخميس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها منطقة شرق بورسعيد سواء بالمنطقة الصناعية أو الميناء، أمام رجال أعمال والمستثمرين.

يأتي ذلك من خلال عدة مؤتمرات تعقدها محافظة بورسعيد لتشجيع الاستثمار في منطقة شرق بورسعيد، بعد الزيارة الميدانية التي قام بها محافظ بورسعيد ومجموعة من المستثمرين للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.الأسبوع الماضي

وتأتي سلسلة المؤتمرات تزامناً مع المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده خلال الشهر المقبل لتسويق وترويج منطقة شرق بورسعيد، بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

قدم خلاله نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضاً تقديمياً حول المناطق الصناعية واللوجيستية الموجودة بشرق بورسعيد، وكذلك الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية من قواعد ولوائح وإجراءات من شأنها تسهيل الأعمال أمام المستثمرين.

كما قدم اللواء علاء عبد الكريم مستشار المنطقة الاقتصادية للضرائب والجمارك شرحاً وافياً عن التعاملات والحوافز الضريبية المقدمة من المنطقة الاقتصادية للمستثمرين، والإجراءات التي تسهل عمل المستثمرين سواء في المناطق الصناعية أو الموانئ فضلاً عن شرح القواعد الخاصة للاستيراد والتصدير التى أقرت مؤخراً وكذا إجراءات الإفراج الجمركي المسبق داخل الموانئ.