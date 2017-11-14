رئيس ملاحة بورسعيد يطالب البنوك بدعم نشاط تملك السفن

ورئيس موانئ دبي يشيد بنظيرته ببورسعيد جهاد سالم ونادية صابر وأمانى العزازى بدأت فعاليات الجلسة الثانية من المؤتمر الاقتصادى الأول تحت عنوان اللوجستيات الفرص والتخديات بحضور عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد وعمرو الشافعى رئيس عمليات شركة س أم اييه بقناة السويس، وإبراهيم مؤمن مالك شرك

ورئيس موانئ دبي يشيد بنظيرته ببورسعيد

جهاد سالم ونادية صابر وأمانى العزازى

بدأت فعاليات الجلسة الثانية من المؤتمر الاقتصادى الأول تحت عنوان اللوجستيات الفرص والتخديات بحضور عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد وعمرو الشافعى رئيس عمليات شركة س أم اييه بقناة السويس، وإبراهيم مؤمن مالك شركة ابرامار ومحمد المناعى المدير التنفيذى لموانئ دبي

وقال عادل اللمعى، إن البنوك المصرية ترفض تقديم الدعم لتملك السفن الرافعة للعلم المصرى.

ولفت إلى أن الشركات العاملة فى النشاط الملاحى تمارس نشاطا تصديريا وتدخل عمله صعبه للبلاد.

وأشار اللمعى إلى الانتهاء فعليا من وضع الإطار القانونى لشركة تموين السفن بالوقود بشرق بورسعيد بعد استصدار الفريق مميش موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء الشركة التي توفر ٧٠٠ ألف فرصة عمل.

فيما أكد محمد المناعى المدير التنفيذى لموانئ دبى أن الشركه تستعد للاستثمار فى أى مكان وفقا لرغبة الخط الملاحى.

وقال إن موقع مصر وخاصه بورسعيد موقع تتطلع كل الشركات للاستثمار فيه.

وأشار إلى أن موانئ سنغافورة لاتمتلك مقومات بورسعيد ومع ذلك تقود الآن قطاع النقل البحرى كما واننا أوجدنا فى موانى دبى الفكره لربط جميع مشغلى البواخر لتقديم خدمه مميزه وعلينا توفير ذلك لتحقيق معدلات استثمار جيدة فى بورسعيد.