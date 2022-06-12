رئيس معهد ITI: الشراكة مفتوحة مع الجميع.. ونستحوذ على 10% من ميزانية الاتصالات للتدريب

أكدت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، أن المعهد يستحوذ على 8 إلى 10% من ميزانية وزارة الاتصالات البالغة 1.1 مليار جنيه في تدريب الكوادر البشرية داخل القطاع.

وقالت صالح إن الشراكة مفتوحة أمام جميع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طالما تحقق أهداف المعهد ولا يوجد إجبار علي التعاون مع كيانات بعينها.

واعتبرت أن تدريب الكوادر البشرية يشبه إلى حد كبير صناعة الفلاحة التي تحتاج إلي عمليات تقييم ومتابعة مستمرة ، منوهة بأن المعهد يستهدف خلال العام الحالي أكثر من 2000 فرصة عمل كلاسيكية.

ولفتت إلى أن المعهد يعقد اليوم ملتقى توظيف يجمع العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة في السوق المصرية، وبمشاركة طلاب المعهد بهدف تحقيق التشبيك بين النواحي العلمية والوظيفية لطلاب المعهد.

وتابعت أن الملتقي يعطي مؤشرا قويا علي احتياجات السوق ونسب تشغيل الشباب، مشيرة إلى أن المعهد عقد خلال المرحلة الماضية مجموعة من الشراكات الاستراتيجية منها شركة الشرق الأوسط للاتصالات MCS وأمازون وآبل.

وذكرت أن المعهد خلال المرحلة الماضية شهد تطورا كبيرا على مستوى أعداد الخريجين وطرح خدمات نوعية جديدة ترتكز على توظيف التقنيات الجديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.