رئيس معامل «المختبر» لـ«المال» : القطاع الخاص مؤهل لإجراء تحاليل «كورونا» ونرغب بالمشاركة

أكدت على أنهم في حال مشاركة معامل القطاع الخاص فإنهم يعلمون أن هناك ضوابط بشأن سرية نتائج التحاليل ، وأنها حق وزارة الصحة ، ومعامل القطاع الخاص تحافظ على سرية البيانات ونتائج التحاليل .

قالت الدكتورة مؤمنة كامل رئيس مجلس إدارة معامل “المختبر” أن معامل التحاليل الكبرى في مصر مؤهلة تماما لإجراء تحاليل بي سي آر فيروس كورونا المستجد .

مؤمنة كامل : المعامل تمتلك أجهزة البي سي آر لإجراء تحليل كورونا

وأضافت في تصريحات مع جريدة “المال” أنهم يمتلكون جميع أجهزة الـ بي سي آر اللازمة لإجراء تحليل مدى الإصابة بفيروس كورونا بخلاف ما يمتلكونه من أطباء وفنيين وصيادلة يمتلكون القدرة على التعامل مع هذه الأزمة ومساعدة الدولة وتخفيف الضغط عن معامل وزارة الصحة .

وأوضحت أن أجهزة البي سي آر التي تستخدم لتحليل كورونا متوافرة في معامل القطاع الخاص ، لأنها هي نفس أجهزة بي سي آر التي استخدمت من قبل وتستخدم في تحاليل فيروس بي و سي وغيرها من التحاليل .

وقالت أن تلك الأجهزة اللازمة لتحليل مدى الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا تختلف عن الأجهزة الموجودة بالمعامل بالفعل لكن المواد البيولوجية هي التي تختلف فقط وليس الجهاز .

وأوضحت الدكتورة مؤمنة كامل أن الفترة الحالية هي توقيت مناسب لمشاركة معامل القطاع الخاص مع الدولة في إجراء تحليل بي سي آر فيروس كورونا المستجد .

مؤمنة كامل : ممثلون لمعامل تحاليل القطاع الخاص عرض مشاركته على وزارة الصحة

ونوهت إلى أن ممثلين لمعامل تحاليل القطاع الخاص عرضوا بالفعل على وزارة الصحة رغبتهم للمشاركة في إجراء تحاليل الفيروس .

وحول تجارب الدول الأخرى ومدى مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في تحاليل كورونا ، قالت الدكتورة مؤمنة كامل إن دول كثيرة وبشكل خاص في انجلترا وأوروبا وفي اليابان ودول شرق آسيا اعتمدوا على مشاركة معامل القطاع الخاص خاصة وأن وزارة الصحة والحكومة عادة عليها أعباء كبيرة بخلاف التحاليل من أهمها تجهيز ومتابعة خطة توفير الأسرة للفئات التي تحتاج رعاية مركزة والدخول إلى المستشفيات ، وحساب معدل استخدام السرير الواحد كام يوم ؟ حتى تتمكن الدولة من توفير الأسرة لمن يحتاج إليها .

وأضافت رئيس مجلس إدارة معامل “المختبر” وأستاذ التحاليل الطبية أن 70% تقريبا من الشعب المصري في سن الشباب والذي تزيد معه احتمالات الشفاء بالعلاج المنزلي ، وتوفير إجراء التحاليل في معامل القطاع الخاص يساعد أي مواطن الاطمئنان على نفسه مبكرا وبشكل أسرع مما يمكن من احتمالات أكثر للشفاء .

وأكدت على أنهم في حال مشاركة معامل القطاع الخاص فإنهم يعلمون أن هناك ضوابط بشأن سرية نتائج التحاليل ، وأنها حق وزارة الصحة ، ومعامل القطاع الخاص تحافظ على سرية البيانات ونتائج التحاليل .

وأكدت الدكتورة مؤمنة كامل على أن مشاركة معامل القطاع الخاص في إجراء تحاليل “كورونا” من شأنها أن تساهم في مساعدة الدولة وتخفيف الضغط على معامل وزارة الصحة وعلى المواطنين في ظل حجم انتشار المعامل على مستوى المحافظات وتوافر الأجهزة والأطباء والفنيين .