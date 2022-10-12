رئيس مصنع 909 الحربى: نسعى لأن تصبح مصر رائدة فى تكنولوجيا تصنيع محركات الديزل بالمنطقة

أكد المهندس طارق بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل «مصنع 909 الحربى» أنها تسعى لأن تصبح مصر رائدة فى تكنولوجيا تصنيع محركات الديزل فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولا تستهدف تحقيق أى أرباح من هذه الصناعة.

وأنشئت شركة حلوان لمحركات الديزل فى عام 1960 وتم افتتاحها عام 1963 بهدف إنتاج محركات الديزل وبناء الوحدات الصناعية التى تدار بمحركات الديزل وتطبيقاتها، وهى إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وتنتج أيضا طلمبات المياه، والجرارات الزراعية.

وقال «بخيت» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن هامش ربح صناعة المحركات عالميًا لا يقل عن %30 مؤكدًا أن شركته مستمرة مع عدد من الشركات العالمية تضم «لامباردينى» الإيطالية، و«أشوجليلانت» الهندية، و«دويتس» الألمانية فى إنتاج محرك ذى تكنولوجيا ومواصفات حديثة داخل مصنع حلوان ببراند عالمى.

وأوضح – فى تصريحات سابقة – أن «مصنع 909» يتفاوض مع الشركات العالمية على نسبة تصنيع محلى للمحرك المستهدف إنتاجه لا تقل عن %80 بهدف استقدام تكنولوجيا حديثة فى مجال تصنيع محركات الديزل.

ويستخدم المحرك الذى يتم إنتاجه بالشركة فى توفير القدرة لمختلف الأغراض الصناعية والزراعية ولتوليد الكهرباء، ويتم تصنيع أجزائه بالتكنولوجيا والتقنيات العالمية.

وينتج «مصنع 909 الحربى» محركات الديزل ذات السرعات العالية مع صغر الحجم وبتصميمات هندسية متميزة وتغطى نطاق قدرات تبدأ من (7.7 – 205 حصان).

وتقوم شركة حلوان لمحركات الديزل بإنتاج وحدات توليد الطاقة بقدرات مختلفة (ومنها وحدات توليد الكهرباء المعزولة صوتيا لاستخدامها فى المستشفيات) قطع غيار محركات الديزل، لوحات التشغيل والتحكم ولوحات نقل الأحمال الأوتوماتيكية، وحدات اللحام بالقوس الكهربائى، مضخات إطفاء الحريق.

وسجلت مبيعات الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى 14.9 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى 2021/ 2022، كأول عام يتحقق فيه مثل هذه القيمة بنسبة تطور %29 عن العام السابق.